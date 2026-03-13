Live TV

Războiul din Iran, avantaj Putin: SUA ridică pentru 30 de zile sancţiunile pentru achiziţionarea de petrol rusesc transportat pe mare

Tanc petrolier
Foto: Profimedia

Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca ţările să poată cumpăra petrol şi produse petroliere ruseşti sancţionate, blocate în prezent pe mare, în ceea ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a numit un pas pentru stabilizarea pieţelor energetice globale zguduite de războiul din Iran, relatează Reuters.

Licenţa emisă joi de Washington autorizează livrarea şi vânzarea de ţiţei şi produse petroliere ruseşti încărcate pe nave începând cu 12 martie şi este valabilă până la miezul nopţii, ora Washingtonului, pe 11 aprilie, conform textului licenţei publicat pe site-ul web al Departamentului Trezoreriei.

Preţurile petrolului au scăzut vineri dimineaţă în Asia, după anunţul derogării din partea SUA.

Această măsură este cea mai recentă încercare a administraţiei preşedintelui Donald Trump de a tempera preţurile energiei, după ce atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului şi răspunsul ulterior al Teheranului au amplificat tensiunile regionale şi au paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, perturbând fluxurile vitale de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu şi determinând creşterea preţurilor energiei.

Miercuri, Washingtonul a anunţat că va elibera 172 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică de petrol, în efortul de a reduce preţurile exorbitante ale petrolului în urma războiului din Iran. Această eliberare a făcut parte dintr-un angajament mai amplu al Agenţiei Internaţionale pentru Energie, formată din 32 de ţări, de a elibera 400 de milioane de barili de petrol.

AIE a declarat joi că războiul din Orientul Mijlociu a creat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie.

Ridicarea sancţiunilor asupra Rusiei reflectă îngrijorarea Casei Albe că creşterea preţurilor petrolului după aproape două săptămâni de atacuri ale SUA şi Israelului asupra Iranului va afecta companiile şi consumatorii americani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, când colegii republicani ai lui Trump speră să păstreze controlul asupra Congresului.

Bessent, într-o declaraţie publicată pe X la câteva ore după ce preţurile de referinţă ale petrolului au depăşit 100 de dolari pe baril, a afirmat că măsura este „adaptată cu precizie” şi „pe termen scurt” şi nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus.

Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
