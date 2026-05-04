Războiul din Iran îi oferă avantaje neașteptate Ucrainei în lupta contra Rusiei. Cum a transformat Kievul efectele crizei într-un atu

Consecințele războiului din Iran păreau a fi extrem de negative pentru Ucraina, amenințând să îi distragă atenția președintelui american Donald Trump de la conflictul cu Rusia, în timp ce livrările de petrol ale Moscovei deveneau mult mai profitabile din cauza crizei din Golful Persic. Totuși, oficialii de la Kiev au reușit să folosească impactul conflictului din Orientul Mijlociu în avantajul lor pentru a încerca să pună Ucraina în cea mai bună poziție pentru eventualele negocieri de pace cu rușii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat de curând mai multe țări din Golful Persic pentru a prezenta valoarea și potențialul uriaș al expertizei militare pe care Ucraina a dobândit-o pe câmpul de luptă contra Rusiei în ultimii ani, în special în domeniul războiului cu drone.

Ucraina a anunțat că a semnat înțelegeri cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar – țări lovite de rachetele și dronele lansate de Iran în timpul conflictului cu SUA și Israel – formând alianțe și beneficiind de pe urma afacerilor și posibilelor acorduri în domeniul apărării cu țări bogate aliate cu SUA.

„Vrem să ajutăm țările din Golf să se apere”, a spus Zelenski. „Și vom continua să construim astfel de parteneriate și cu alte țări.”

După închiderea Strâmtorii Ormuz, Rusia a putut să vândă cantități mai mari de petrol la prețuri ridicate, iar Trump a extins perioada în care petrolul rusesc va fi scutit de sancțiunile internaționale, pentru a ameliora criza globală.

Trump a spus săptămâna trecută că este încrezător că se va ajunge la o „soluție” în privința Ucrainei „destul de repede” în urma conversației „foarte bune” pe care a avut-o recent cu Vladimir Putin. „Cred că unii oameni au făcut să îi fie mai greu să ajungă la o înțelegere”, a spus Trump despre Putin.

2025 a fost anul în care era roboților ucigași a luat naștere pe câmpul de luptă din Ucraina. Captură foto: X

Ucraina speră că se va putea baza pe ajutorul statelor arabe din Golful Persic în lupta contra Rusiei

„Soluția” despre care vorbea Trump nu s-a materializat încă, dar acest lucru nu l-a oprit pe Zelenski să continue să întărească poziția Ucrainei pe cât de mult a putut.

În timp ce dronele iraniene Shahed, pe care Rusia le-a adaptat în războiul contra Ucrainei, costă între 80.000 și 130.000 de dolari, Zelenski a spus că ele pot fi interceptate cu sisteme ce costă doar 10.000 de dolari – mult mai ieftine decât rachetele folosite în mod obișnuit de sistemele de apărare antiaeriană ce costă milioane de dolari.

Nu doar țările arabe din Golful Persic sunt interesate de astfel de sisteme. Amenințate de dronele rusești care pătrund tot mai des în spațiul lor aerian, mai multe țări europene au semnat deja acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Ucraina.

Kievul a semnat un astfel de acord în valoare de 8,6 miliarde de dolari cu Norvegia, care face parte dintr-un pachet de sprijin de 28 de miliarde de dolari extins până în 2030. Un alt acord este cel semnat cu Germania, care include „diverse tipuri de drone, rachete, programe și sisteme moderne de apărare” în valoare de 4,7 miliarde de dolari.

Cât despre statele arabe din Golful Persic, Zelenski a spus că speră că se va putea baza pe ajutorul lor în lupta contra Rusiei.

„Ne-am dori ca statele din Orientul Mijlociu să ne ofere și oportunitatea de a ne întări”, a spus Zelenski într-un interviu recent pentru Le Monde. „Ele au unele rachete pentru sisteme de apărare antiaeriană de care noi ducem lipsă. În această privință am vrea să ajungem la o înțelegere.”

O lecție importantă învățată de Ucraina din războiul din Iran

Ucraina a învățat o lecție importantă și din războiul din Iran, pe care o poate folosi în conflictul cu Rusia: impactul uriaș al atacurilor lansate asupra instalațiilor de export al petrolului folosite de adversar.

Infrastructura energetică a Rusiei a devenit acum o țintă prioritară pentru Ucraina, care folosește drone cu rază lungă de acțiune pentru a produce cât mai multe pagube.

Criza din Golful Persic a crescut veniturile obținute de Rusia din exportul de petrol cu 130% față de încasările din perioada decembrie-februarie, în a treia săptămână de război în Iran.

În a patra săptămână, însă, atacurile cu drone ale Ucrainei au redus veniturile cu 1 miliard de dolari, ceea ce a șters cam două treimi din câștigurile înregistrate de Moscova cu o săptămână în urmă.

În total, Rusia a pierdut cel puțin 7 miliarde de dolari de la începutul anului ca rezultat direct al atacurilor asupra sectorului petrolier, potrivit lui Zelenski.

În timp ce trimișii speciali ai lui Trump în negocierile de pace, Jared Kushner și Steve Witkoff, au vizitat Moscova de mai multe ori în ultimul an, ei nu au făcut nicio vizită oficială la Kiev.

Țintele pe care Rusia le păzește mult mai bine decât rezervoarele de petrol

Totuși, unii experți avertizează că pagubele produse de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei au fost mai mici decât ar părea din imaginile cu exploziile uriașe produse în rafinăriile și terminalele de export ale Moscovei.

„Dacă lovești un rezervor de petrol, în special unul care nu este plin, vaporii se aprind și apar flăcările. Așa că arată foarte spectaculos”, a spus Chris Weafer, director al firmei independente de consultanță Macro-Advisory, pentru The Independent.

„Este mult mai puțin devastator decât dacă ai lovi stațiile de pompare sau compresoarele sau infrastructura de încărcare” a petrolului, a explicat Weafer. „Și acelea par să fie bine protejate. Rezervoarele nu sunt.”

Un alt avantaj important pentru Ucraina, care a fost influențat și de războiul din Iran, a fost aprobarea împrumutului de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, de care Kievul a spus că avea nevoie urgentă pentru a continua să cumpere și să producă echipamente militare.

Împrumutul fusese blocat de Viktor Orban al Ungariei, care a pierdut între timp alegerile parlamentare în favoarea unui lider mai puțin prietenos față de Rusia.

Prietenia lui Orban cu Trump nu l-a ajutat deloc în aceste alegeri. Votanții au fost furioși în legătură cu războiul din Iran, care a provocat creșterea costurilor la energie, ceea ce a contribuit la prăbușirea guvernului lui Orban.

„Dacă Rusia ar fi avut un guvern rațional, ar fi pus capăt războiului”

Toate aceste „victorii” îi oferă Ucrainei o poziție mai puternică din care să negocieze, într-un final, un acord de pace cu Rusia.

Cu toate acestea, semnele din partea Washingtonului nu sunt tocmai îmbucurătoare. În timp ce trimișii speciali ai lui Trump în negocierile de pace, Jared Kushner și Steve Witkoff, au vizitat Moscova de mai multe ori în ultimul an, ei nu au făcut nicio vizită oficială la Kiev.

Absența celor doi a fost catalogată drept „lipsă de respect” de către Zelenski. Deși negocierile de pace continuă la nivel „tehnic”, președintele Ucrainei se teme că nu se va face niciun progres real până când conflictul din Iran nu se va încheia de tot.

„Dacă Rusia ar fi avut un guvern rațional, ar fi pus capăt războiului”, a spus Luke Cooper, cercetător universitar în relații internaționale de la London School of Economics, pentru BBC.

„Economia Rusiei stagnează sau este în recesiune. Rusia trimite un număr uriaș de bărbați să moară, care ar fi putut să lucreze, economia civilă comercială privată suferă din cauza impunerii economiei de război, iar Rusia ce a obținut? O fâșie de teritoriu ucrainean.”

„Cu siguranță, o încetare a focului ar fi avantajoasă dacă ar include și ridicarea unor sancțiunii. Dar Putin nu gândește în acești termeni. Totul se învârte în jurul deciziilor unei singure persoane cu ambiții imperiale care conduce un sistem autocratic”, a mai spus Cooper.

