Războiul din Iran modifică ordinea regională, dar nu aşa cum îşi doresc SUA, susține şeful parlamentului iranian

PWVhOGJiMjQ0MzM5OGI0YTY2ZDUwNTY5ZTRkMmFlMTA0.thumb
Preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat marţi că războiul în curs de desfăşurare împotriva SUA şi Israelului va modifica ordinea regională, dar nu în sensul dorit de Statele Unite, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ordinea aici (în Orientul Mijlociu) se va schimba, dar nu va fi o ordine în care va prevala voinţa SUA”, a afirmat Ghalibaf într-un interviu video difuzat de agenţia de presă Tasnim şi alte media iraniene.

„Va fi o ordine regională, autonomă”, a spus el.

Israelul şi SUA au lansat în 28 februarie lovituri asupra Iranului, în care a fost ucis ghidul suprem al Republicii islamice Ali Khamenei, declanşând un război care s-a extins în întreg Orientul Mijlociu.

Iranul a ripostat, ţintind interesele israeliene şi americane din întreaga regiune.

Cu două zile înaintea declanşării războiului, în 26 februarie, Washingtonul şi Teheranul au purtat negocieri indirecte la Geneva asupra programului nuclear iranian.

Mediatorii din Oman comunicaseră atunci „progrese semnificative”, iar noi discuţii urmau să se desfăşoare la Viena săptămâna următoare, aminteşte AFP.

„Ei (SUA şi Israelul) trebuie să ştie că nu mai acceptăm acest ciclu” de discuţii, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.

„Acest ciclu trebuie întrerupt, ameninţarea care apasă asupra Republicii islamice şi a regiunii trebuie eliminată”, a ameninţat el.

În iunie 2025, Israelul a lansat atacuri cu câteva zile înainte de a şasea rundă de discuţii programate între Teheran şi Washington, declanşând un război de 12 zile, notează agenţia de presă citată.

 

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
5
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
scandal in parlament
Sancțiunea primită de trei parlamentari pentru scandalul făcut la dezbaterea din plen privind cererea SUA
iran- razboi sua-israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 18. Petrolul din Orientul Mijlociu devine cel mai scump din lume
zelenski-scaled
Reacția lui Zelenski după amenințarea Iranului că Ucraina se transformă într-o „ţintă legitimă”
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn. Anunțul vine de la ministrul israelian al Apărării
Donald Trump
Trump a găsit un nou motiv pentru care a atacat Iranul: ar fi izbucnit al Treilea Război Mondial, unul nuclear
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum este corect: rețele de socializare sau rețele sociale? Mulți folosesc greșit termenul
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026