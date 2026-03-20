Războiul din Iran pune la încercare strategia lui Rutte față de Trump în cadrul NATO (Politico)

Președintele SUA, Donald Trump (stânga)/ Secretarul general al NATO, Mark Rutte (dreapta) Foto: Profimedia
Abordarea consacrată a secretarului general al NATO, Mark Rutte, în relația cu Donald Trump este pusă la încercare, pe măsură ce războiul președintelui american împotriva Iranului creează noi tensiuni în cadrul Alianței, relatează Politico.

Marți, Trump i-a calificat pe aliații NATO drept „foarte proști” pentru că i-au respins cererile de sprijin militar în securizarea arterei comerciale critice din Strâmtoarea Ormuz. Drept urmare, reconsiderarea rolului SUA în cadrul Alianței era „cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim”, a avertizat el.

Ca răspuns, șeful NATO recurge la strategia sa obișnuită față de Trump: evitarea criticării președintelui în public și eforturi în culise pentru găsirea unei soluții.

„El consideră că nu are nimic de câștigat dacă ar lua atitudine acum. Nu văd cum ar putea să satisfacă dorința (n.r. lui Trump). Așa că mai bine rămâne cumpătat, cel puțin în public”, a declarat un diplomat NATO sub protecția anonimatului.

Însă războiul îl pune pe Rutte într-o situație dificilă.

În ciuda cererilor lui Trump, NATO are puține puteri de acțiune în Iran, iar aversiunea aliaților față de război face dificilă găsirea consensului necesar pentru orice implicare a Alianței.

Cu cât conflictul se prelungește, cu atât mai mult epuizează resursele destinate sarcinilor principale ale Alianței: sprijinirea Ucrainei și pregătirea pentru un potențial război cu Rusia.

„Este foarte clar că orice se folosește în Orientul Mijlociu în acest moment, în special sistemele de apărare aeriană, va trebui cel mai probabil înlocuit”, a spus Pieter Wezeman, cercetător senior în domeniul armamentului la think tank-ul Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

„Toate acestea se adaugă la cererea deja foarte mare de arme din Europa”, precizează acesta.

Până în prezent, Rutte a reușit să-l împiedice pe Trump să distrugă Alianța, oferindu-i președintelui american câteva victorii în domenii cheie, cum ar fi convingerea aliaților să-și majoreze cheltuielile pentru apărare și găsirea unei soluții care i-a permis lui Trump să renunțe la campania sa de anexare a Groenlandei.

„Când apar dezbateri între aliați, încerc întotdeauna să rămân oarecum în umbră, pentru a putea, dacă este necesar, să ajut puțin”, a declarat Rutte săptămâna trecută, făcând referire la conflictul dintre Trump și premierul spaniol Pedro Sanchez, legat de refuzul Madridului de a permite avioanelor americane să folosească aeroportul său pentru a ataca Iranul.

Deși alianța nu s-a destrămat, Rutte a fost criticat pentru că a fost servil față de Trump și pentru că i-a luat partea acestuia împotriva altor aliați.

„În Parlamentul European, ne-am întrebat deschis dacă ascultăm reprezentantul NATO sau reprezentantul Statelor Unite. Sper că domnul Rutte va continua să colaboreze în mod regulat cu ambele părți ale Atlanticului”, a declarat Lucia Yar, o deputată liberală slovacă din comisia de apărare a Parlamentului.

Acum Rutte încearcă aceeași tactică în contextul crizei din Iran.

Într-una dintre primele sale declarații, șeful NATO a afirmat că există un „sprijin larg” în rândul membrilor Alianței pentru atacurile SUA-Israel asupra Iranului, o afirmație care a atras o reacție dură din partea Spaniei.

După câteva zile de tăcere, Rutte a fost confruntat miercuri cu o întrebare directă privind amenințarea lui Trump cu un „viitor foarte sumbru” pentru NATO, din cauza reticenței aliaților de a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Fostul prim-ministru olandez nu a mușcat momeala, făcând în schimb referire la discuțiile care au loc în culise. „Ceea ce știu este că aliații colaborează pentru a discuta despre modul în care „(se poate redeschide strâmtoarea)”, a spus el.

„Sarcina lui Rutte este să mențină unitatea NATO și este greu de văzut cum o bătălie retorică cu Trump l-ar putea ajuta să facă asta”, a spus Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO, în prezent cercetătoare principală la think tank-ul Royal United Services Institute din Londra.

Totuși, există limite la cât de mult poate face Rutte pentru a-l liniști pe Trump în privința Iranului.

Acest lucru se datorează parțial lipsei de consens între aliați cu privire la război, mulți dintre aceștia criticând conflictul care a fost inițiat fără a fi consultați.

Deși NATO a doborât rachete iraniene îndreptate spre Turcia, Statele Unite nu pot convinge aliații să se alăture acțiunii pe motiv că propriul lor teritoriu este amenințat, a declarat un al doilea diplomat al Alianței pentru Politico.

„Clauza de apărare reciprocă a Alianței, Articolul 5, se aplică în cazul unui atac armat împotriva unui aliat, așa că nu este direct relevantă pentru situații de acest gen”, a spus diplomatul.

Orientul Mijlociu se află în afara „zonei de responsabilitate” militară a Alianței, potrivit altor doi diplomați ai NATO, ceea ce complică și mai mult o reacție colectivă.

În cele din urmă, Washingtonul nu a formulat nicio cerere oficială către NATO. În cadrul unei reuniuni a ambasadorilor, desfășurată marți cu ușile închise, SUA și-au reiterat apelurile către aliați să ofere ajutor, dar nu au adresat Alianței nicio solicitare concretă, au declarat cei doi diplomați.

Cu toate acestea, având în vedere că războiul se află deja în a treia săptămână, lipsa de acțiune prezintă riscuri proprii pentru NATO.

Washingtonul a retras deja echipamente, inclusiv avioane de vânătoare F-35, de la un exercițiu NATO din Norvegia, în timp ce Marea Britanie și-a redirecționat distrugătorul HMS Dragon de la activitățile legate de noua misiune arctică a Alianței către estul Mediteranei.

Apărarea împotriva contraatacurilor iraniene cu drone și rachete a obligat, de asemenea, țările europene să consume rachete de apărare aeriană, epuizând stocurile și împiedicând obiectivul NATO de a consolida apărarea aeriană, a afirmat Wezeman. Franța a avertizat deja că stocul său de rachete aer-aer MICA se apropie de epuizare.

S-ar putea să fie doar „o chestiune de săptămâni” până când țările europene vor fi nevoite să decidă dacă vor aloca viitoarele livrări de sisteme de apărare aeriană aliaților lor din Golf sau Ucrainei, a spus el.

„Pe termen lung, acest lucru va afecta planificarea consolidării apărării europene. Și are un efect imediat asupra capacității Ucrainei de a se apăra”,adaugă acesta.  

„Nu pornim de la o situație de surplus, resursele noastre vor fi și mai limitate”, a recunoscut al treilea diplomat NATO.

