Războiul din Iran scumpește și mai mult dispozitivele electronice. Care este cealaltă cauză pentru creșterea costurilor

Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea cu materii prime cruciale şi a majorat preţurile plăcilor electronice (PCB) folosite în aproape toate dispozitivele, de la smartphone-uri şi computere la servere AI, au declarat pentru Reuters directori şi surse din industrie, potrivit Agerpres.

Aceste perturbări sunt o nouă lovitură pentru firmele care fac produse electronice, afectate deja de creşterea costurilor cu cipurile de memorie, şi subliniază impactul extins al războiului din Iran asupra lanţurilor de aprovizionare, materialelor plastice şi livrărilor de ţiţei.

La începutul lunii aprilie, un complex petrochimic din estul Arabiei Saudite a fost lovit de atacuri, la doar câteva ore după ce instalaţii similare au fost lovite în Iran. Jubail găzduieşte una dintre cele mai mari zone industriale din lume, unde se produc oţel, benzină, produse petrochimice, uleiuri lubrifiante şi îngrăşăminte chimice.

Atacul a dus la oprirea producţiei de răşină de polifenilen eter de înaltă puritate, folosit la laminate PCB.

Uzinele Sabic din Jubail, responsabile pentru aproximativ 70% din aprovizionarea globală cu răşină de polifenilen eter de înaltă puritate, nu au mai putut relua producţia, afectând sever disponibilitatea pe plan mondial, conform surselor. Transportul către şi din Golf a fost de asemenea perturbat sever de război.

De la finalul anului trecut, preţurile PCB sunt în creştere, pe fondul majorării cererii de servere AI. Numai în aprilie, preţurile PCB au urcat cu 40% faţă de martie, potrivit analiştilor de la Goldman Sachs, care se aşteaptă ca cererea să depăşească aprovizionarea în următorii ani.

Anul acesta, industria globală PCB ar urma să crească cu 12,5%, ajungând la 95,8 miliarde de dolari, potrivit unui raport recent de la Prismark.

Daeduck Electronics, un producător sud-coreean de PCB, printre clienţii căruia se află Samsung Electronics, SK Hynix şi AMD, a început discuţiile cu clienţii în legătură cu majorarea preţurilor. De asemenea, majorarea preţurilor PCB a dus la un deficit de alte materiale cheie, inclusiv fibră de sticlă şi folie de cupru, susţin sursele.

