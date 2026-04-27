Războiul din Iran scumpește și mai mult dispozitivele electronice. Care este cealaltă cauză pentru creșterea costurilor

Conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea cu materii prime cruciale şi a majorat preţurile plăcilor electronice (PCB) folosite în aproape toate dispozitivele, de la smartphone-uri şi computere la servere AI, au declarat pentru Reuters directori şi surse din industrie, potrivit Agerpres.

Aceste perturbări sunt o nouă lovitură pentru firmele care fac produse electronice, afectate deja de creşterea costurilor cu cipurile de memorie, şi subliniază impactul extins al războiului din Iran asupra lanţurilor de aprovizionare, materialelor plastice şi livrărilor de ţiţei.

La începutul lunii aprilie, un complex petrochimic din estul Arabiei Saudite a fost lovit de atacuri, la doar câteva ore după ce instalaţii similare au fost lovite în Iran. Jubail găzduieşte una dintre cele mai mari zone industriale din lume, unde se produc oţel, benzină, produse petrochimice, uleiuri lubrifiante şi îngrăşăminte chimice.

Atacul a dus la oprirea producţiei de răşină de polifenilen eter de înaltă puritate, folosit la laminate PCB.

Uzinele Sabic din Jubail, responsabile pentru aproximativ 70% din aprovizionarea globală cu răşină de polifenilen eter de înaltă puritate, nu au mai putut relua producţia, afectând sever disponibilitatea pe plan mondial, conform surselor. Transportul către şi din Golf a fost de asemenea perturbat sever de război.

De la finalul anului trecut, preţurile PCB sunt în creştere, pe fondul majorării cererii de servere AI. Numai în aprilie, preţurile PCB au urcat cu 40% faţă de martie, potrivit analiştilor de la Goldman Sachs, care se aşteaptă ca cererea să depăşească aprovizionarea în următorii ani.

Anul acesta, industria globală PCB ar urma să crească cu 12,5%, ajungând la 95,8 miliarde de dolari, potrivit unui raport recent de la Prismark.

Daeduck Electronics, un producător sud-coreean de PCB, printre clienţii căruia se află Samsung Electronics, SK Hynix şi AMD, a început discuţiile cu clienţii în legătură cu majorarea preţurilor. De asemenea, majorarea preţurilor PCB a dus la un deficit de alte materiale cheie, inclusiv fibră de sticlă şi folie de cupru, susţin sursele.

Editor : M.B.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Te-ar putea interesa și:
harta cu stramtoarea ormuz
Surse Axios dezvăluie ce cuprinde cea mai recentă ofertă de pace a Iranului pentru Trump
Vladimir Putin va avea o întrevedere cu ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi. Foto Profimedia
Șeful diplomației iraniene a sosit în Rusia, unde urmează o întrevedere cu Putin. „Front unit în fața forțelor hegemonice mondiale”
O rachetă lansată prin sistemul israelian de apărare Iron Dome
Israelul a trimis un sistem de apărare aeriană „Iron Dome” în Emirate, la începutul războiului cu Iranul
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Închiderea Strâmtorii Ormuz amenință cu o catastrofă umanitară din cauza întreruperii aprovizionării cu îngrășăminte (ONU)
Iahtul oligarhului rus. Foto X VesselFinder
Iahtul unui oligarh rus a traversat fără probleme Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Orice...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
siegfried muresan
Siegfried Mureșan: PSD și AUR sunt deranjate de reformele lui...
simion aur inquam george calin
George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan...
Ultimele știri
Reacție din USR, după alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”
Prețul gazelor va rămâne ridicat. Avertismentul unui oficial din Ministerul Energiei: „Iarna și primăvara anului 2027 vor fi dificile”
Moscova, lovită de o furtună de zăpadă în mijlocul primăverii: zboruri anulate, copaci smulşi din rădăcini. Imagini din capitala Rusiei
Citește mai multe
