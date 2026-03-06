Live TV

Războiul din Orientul Mijlociu scumpește zborurile spre destinații exotice din Asia. Prețul biletelor spre Maldive s-ar putea tripla

Data publicării:
Maldive
Maldive Foto Profimedia

Conflictul din Orientul Mijlociu scumpește zborurile chiar și pentru destinațiile sigure. Prețul biletelor de avion ar putea ajunge să se tripleze pentru destinații exotice din Asia, precum Thailanda și Indonezia. Asta deoarece companiile aeriene sunt acum nevoite să caute rute alternative trecerii prin spațiul aerian iranian.

Doar biletele de avion pentru un zbor dus-întors în Asia pot ajunge să coste de trei ori mai mult decât în mod normal. Spre exemplu, o cursă dus-întors București-Singapore costă în jur de 900 de euro de persoană. Acum prețul poate sări, în cel mai rău caz, la 2.700 de euro. La fel și pentru Maldive.

Cei care vor să meargă în Bangkok, Thailanda, pot scoate din buzunar dublu, adică 1.300 de euro. Iar turiștii care își planifică să ajungă în Bali vor avea de plătit de două ori același bilet dus-întors, adică aproape 2.000 de euro.

Și cum se explică totuși aceste scumpiri? Ei bine, pentru că spațiul aerian iranian este închis, așa că toate companiile aeriene trebuie să ocolească zona. Asta înseamnă că vor apela la variante mai lungi, spre Rusia și Europa Centrală. Iar asta poate însemna, dincolo de scumpiri, zboruri mai lungi chiar și cu până la trei ore.

