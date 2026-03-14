Armata americană va desfăşura trupe ale Corpului puşcaşilor marini şi nave suplimentare în Orientul Mijlociu, a relatat vineri presa americană, în timp ce războiul împotriva Iranului se apropie de pragul a două săptămâni de la declanşarea sa în 28 februarie. Potrivit New York Times, circa 2.500 de puşcaşi marini şi alte trei nave au pornit spre regiune. Wall Street Journal citează responsabili americani potrivit cărora nava de asalt USS Tripoli, cu baza în Japonia, şi puşcaşii marini care îi sunt ataşaţi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Pete Hegseth a afirmat din nou vineri că această campanie a armatei americane împotriva Iranului a fost un succes fără precedent, profitând de o conferință de presă a Pentagonului pentru a acuza jurnaliștii că minimalizează presupusele câștiguri ale Washingtonului pe câmpul de luptă. Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, afirmă că țările europene au crezut că vor obține mai mult sprijin pentru Ucraina susținând războiul împotriva Iranului, dar, în schimb, conflictul a dus la relaxarea sancțiunilor privind importurile de petrol rusesc, considerând asta „patetic”.

Wall Street Journal precizează că solicitarea de întăriri cu efective de puşcaşi marini a fost făcută de Comandamentul central al SUA, responsabil cu trupele americane în Orientul Mijlociu, şi aprobată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Vorbind alături de șeful Statului Major Interarme, secretarul american al Apărării a afirmat că Iranul a rămas fără o forță aeriană, o marină sau o rețea de apărare antirachetă funcționale după 13 zile de atacuri și a spus că campania aeriană combinată SUA-Israel a lovit peste 15.000 de ținte de la începutul războiului.

Liderii iranieni „se ascund sub pământ, pentru că asta fac șobolanii”

„Statele Unite decimează armata regimului radical iranian într-un mod pe care lumea nu l-a mai văzut până acum”, a declarat Hegseth reporterilor.

El a afirmat că capacitatea de producție a rachetelor balistice iraniene a fost „înfrântă din punct de vedere funcțional” și că liderii lor se ascund sub pământ, pentru că „asta fac șobolanii”. De fapt, unii dintre cei mai importanți lideri iranieni – inclusiv președintele, Masoud Pezeshkian; șeful securității, Ali Larijani; și ministrul de Externe, Abbas Araghchi – au fost văzuți vineri într-un videoclip mărșăluind prin Teheran pentru mitingul anual de Ziua Quds.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a cerut rugăciuni pentru soldații americani implicați în războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, pe măsură ce numărul victimelor conflictului crește.

„În acest moment, suntem angajați într-o operațiune militară pentru a ne asigura, așa cum a afirmat președintele în repetate rânduri, că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Vance în cadrul unui eveniment din Carolina de Nord.

„Acesta este un principiu și un standard extrem de simplu. Sincer, fiecare președinte a spus că crede în asta. Donald J. Trump a luat măsuri concrete pentru a se asigura că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară.”

Araghchi critică poziția „patetică” a Europei, pe fondul relaxării sancțiunilor împotriva Rusiei

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, afirmă că țările europene au crezut că vor obține mai mult sprijin pentru Ucraina susținând războiul împotriva Iranului, dar, în schimb, conflictul a dus la relaxarea sancțiunilor pentru importurile de petrol rusesc.

Cu excepția Spaniei și a câtorva alte națiuni, țările europene și Uniunea Europeană au răspuns la atacul SUA-Israel asupra Iranului – pe care juriștii îl consideră ilegal – criticând dur guvernul iranian.

„Europa a crezut că susținerea războiului ilegal împotriva Iranului îi va aduce sprijinul SUA împotriva Rusiei”, a scris Araghchi într-o postare pe X. „Patetic.”

Trump are două opțiuni pentru a pune capăt războiului din Iran

Elliot Abrams, care a ocupat funcția de trimis special pentru Venezuela și Iran în timpul primului mandat al lui Trump, afirmă că Trump are două opțiuni pentru a pune capăt războiului din Iran.

„Fie va avea loc o revoltă împotriva regimului, fie, probabil într-o săptămână sau două, președintele va renunța la război. El va spune că am lovit toate țintele pe care ne-am propus să le lovim și că acum s-a terminat”, a declarat Abrams în timpul unui interviu acordat Christianei Amanpour de la CNN.

„Cred că este mai probabil să renunțe pur și simplu”, a spus Abrams, care a fost și cercetător principal pentru studii privind Orientul Mijlociu la Consiliul pentru Relații Externe.

Abrams a afirmat că aceasta este opțiunea cea mai probabilă, deoarece, în opinia sa, deși „poporul iranian urăște cu adevărat actualul guvern iranian.. asta nu ne spune dacă acesta va cădea într-o săptămână sau peste cinci ani”.

Hezbollah, pregătit pentru o „confruntare de lungă durată”

Liderul mișcării șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah, Naim Qassem, subliniază că Hezbollah apără Libanul împotriva încălcărilor și abuzurilor israeliene, respingând acuzațiile potrivit cărora gruparea ar acționa ca agent al Iranului.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, afirmă că gruparea sa este pregătită pentru o „confruntare de lungă durată” cu Israelul, pe măsură ce războiul continuă.

„Dacă Dumnezeu vrea, ei (israelienii) vor fi surprinși pe câmpul de luptă”, a spus Qassem într-un discurs televizat, adăugând că „amenințările inamicului nu ne sperie”.

„Aceasta este o luptă existențială, nu o luptă limitată sau simplă”, a spus el.

Qassem a adăugat că amenințările israeliene de a-l asasina sunt „fără valoare”.

„Această luptă nu este pentru nimeni. Această luptă este pentru noi. Această luptă este libaneză. Această luptă se încadrează în dreptul legitim la autoapărare”, a spus Qassem.

Iranul respinge afirmația lui Trump că forțele sale militare au fost anihilate

Iranul a respins categoric afirmațiile președintelui american Donald Trump despre starea forțelor navale și aeriene ale țării.

Mohammad Akbarzadeh, adjunct politic al comandantului forțelor navale din cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, a declarat vineri că afirmațiile SUA potrivit cărora marina iraniană ar fi fost distrusă sunt contrazise de evoluțiile situației din regiune, relatează agențiile DPA și Agerpres.

„Statele Unite susțin că forțele navale iraniene au fost distruse”, a declarat Akbarzadeh, potrivit agenției de presă oficiale Irna.

„Atunci trebuie să ne punem întrebarea: de ce strâmtoarea Ormuz este încă închisă și de ce niciun petrolier nu poate trece prin ea?”, a spus el.

Recompense de la SUA pentru informații despre „liderii teroriști iranieni”

Programul „Rewards for Justice” al Departamentului de Stat al SUA a lansat un apel pentru informații despre „liderii teroriști iranieni”, printre care se numără și Mojtaba Khamenei.

Departamentul de Stat a stabilit o recompensă de până la 10 milioane de dolari și a declarat că informațiile furnizate ar putea face ca persoanele respective să fie eligibile pentru „relocare”.

„Aceste persoane comandă și dirijează diverse elemente ale Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), care planifică, organizează și execută acte de terorism în întreaga lume”, se menționează în anunț.

Printre oficialii despre care SUA caută informații se numără:

ministrul Informațiilor, Esmail Khatib,

șeful adjunct al Statului Major, Ali Asghar Hejazi

generalul-maior Yahya Rahim Safavi

generalul de brigadă Eskandar Momeni

secretarul Consiliului Suprem, Ali Larijani

Editor : M.C