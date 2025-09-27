Live TV

Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost pregătit Kievul pentru a rezista atacului

Data actualizării: Data publicării:
O carte de investigație, al cărei autor nu a fost încă dezvăluit, povestește cum CIA ar fi ajutat Ucraina să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022, scrie 20min.

Este o carte explozivă. Potrivit Le Figaro, cartea unui jurnalist de investigație de la New York Times [al cărui autor și data publicării nu au fost dezvăluite] dezvăluie culisele începutului războiului din Ucraina. Și, în special, modul în care agenția de informații americană a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022. El afirmă, în special, că Washingtonul a mobilizat toate resursele americane pentru a supraveghea Moscova, de la FBI la Cybercommand condus de generalul Paul Nakasone, trecând prin sateliții Pentagonului și coordonarea lui Avril Haines, pe atunci director al serviciilor naționale de informații.

„Știam cu adevărat ce pregătea Rusia” datorită „unei colectări de informații cu adevărat excelente”, rezumă Linda Weissgold, directoarea analizei de informații la CIA. Președintele Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris și secretarii Blinken și Austin erau informați cu privire la situație. Informațiile colectate au arătat că Putin intenționa să invadeze odată cu venirea iernii și pregătea armata rusă pentru o intervenție rapidă. „Înțelegeam ce gândea conducerea rusă și cum intenționa să utilizeze aceste forțe”, explică fostul secretar de stat Antony Blinken.

Un schimb de informații vital

Pe baza acestor informații, William Burns, directorul CIA, s-a deplasat la Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 12 ianuarie 2022. CIA a împărtășit datele sale pentru a permite ucrainienilor să-și pregătească apărarea. Reconstrucția serviciilor de informații ucrainene, supravegheată de la Langley de către CIA, a inclus extragerea agenților pro-ruși, instruirea paramilitară, tirul la distanță lungă, războiul anticar și camuflajul. Generalul Valerii Kondratiuk, directorul serviciului de informații militare ucrainean (HUR), a condus această nouă forță, formată în strânsă coordonare cu ofițerii din cadrul Ground Branch al CIA.

Potrivit lui Tom Sylvester, fost agent și apoi director adjunct al operațiunilor CIA, citat de Le Figaro, această cooperare a fost decisivă: „Dacă mă întrebați care sunt cei doi factori principali care au permis ucrainenilor să reziste rușilor, aceștia țin, pe de o parte, de deciziile luate în 2014 de a investi și de a instrui forțele locale și, pe de altă parte, de decizia de a partaja informațiile”.

Un spirit revanșard

CIA a devenit astfel una dintre cele mai bune apărări ale Ucrainei împotriva forțelor ruse. Și această ură probabil nu s-a atenuat de atunci. Potrivit lui William Burns, președintele rus nutrește de douăzeci de ani un resentiment profund față de CIA, pe care o acuză că a contribuit la căderea Imperiului Sovietic și a susținut revoltele din fostele state controlate de Kremlin, în special Ucraina.

Fostul șef al CIA îl descrie pe Putin ca pe un apostol al răzbunării, obsedat de Ucraina, pe care o consideră nu ca pe o țară independentă, ci ca pe o parte integrantă a Rusiei de o mie de ani. Convins că datoria sa este să recucerească acest teritoriu, el încearcă să restabilească Rusia în dimensiunea sa imperială. Un obiectiv care, până în prezent, este departe de a fi atins.

 

