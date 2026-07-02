Războiul din Ucraina în cifre. Numărul uriaș de soldați pierduți de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă: „Un record istoric”

De la momentul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, și până în iunie 2026, forțele ruse au pierdut aproximativ 1,4 milioane de oameni — uciși, răniți grav și dispăruți fără urmă. Dintre aceștia, cel puțin 450.000 de oameni au fost uciși, conform datelor prezentate într-un nou studiu al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), citat de The Moscow Times.

Conform estimărilor analiștilor, în prima jumătate a anului 2026, pierderile lunare ale Rusiei se situau între 30.000 și 34.000 de persoane, ceea ce depășea ritmul de recrutare a noilor soldați cu contract — aproximativ 27.000 pe lună. În același timp, raportul dintre pierderile Rusiei și ale Ucrainei, conform datelor CSIS, a crescut la 8:1 în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu 2:1–3:1 pe parcursul unei mari părți a războiului — în mare măsură datorită utilizării pe scară largă de către forțele ucrainene a dronelor, inclusiv a celor dotate cu elemente de inteligență artificială.

Numărul militarilor ruși căzuți în Ucraina depășește deja de peste patru ori numărul total al victimelor americane din toate războaiele de după cel de-al Doilea Război Mondial luate împreună (aproximativ 100.000) și de peste nouă ori toate pierderile Uniunii Sovietice și ale Rusiei în războaiele de după 1945, se arată în studiu. „De la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, nicio mare putere nu a suferit pierderi nici măcar pe departe comparabile în vreun război. Acest lucru lasă Rusia cu un record istoric sumbru și fără precedent”, se subliniază în raportul CSIS.

În ciuda pierderilor uriașe, comandamentul armatei ruse nu reușește în continuare să străpungă apărarea de pe front a Forțelor Armate ale Ucrainei. În prezent, conform datelor cercetătorilor, ofensiva Federației Ruse s-a oprit practic. Viteza medie de avansare este de aproximativ 50 de metri pe zi în zona Kosteantînivka, 70 lângă Pokrovsk și 90 lângă Sloviansk.

Acestea sunt printre cele mai lente ritmuri de avansare din războaiele ultimului secol. În primăvara anului 2026, trupele ruse au pierdut, pentru prima dată din august 2024, mai mult teritoriu decât au cucerit: în aprilie și mai, pierderile nete ale Forțelor Armate ale Federației Ruse s-au ridicat la aproximativ 400 de kilometri pătrați. În prezent, Rusia controlează aproximativ 118.000 km² de teritoriu ucrainean (aproximativ 20% din țară), dintre care aproximativ 75.000 km² au fost cuceriți după februarie 2022.

La rândul lor, forțele ucrainene au desfășurat o campanie de atacuri de succes împotriva obiectivelor militare și economice rusești, folosind drone și rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune, inclusiv sisteme bazate pe inteligență artificială, scrie CSIS.

Atacurile au vizat nu doar regiunile de frontieră, ci și marile orașe, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg. În Crimeea anexată, atacurile au dus la închiderea plajelor și a taberelor, la întreruperi în aprovizionarea cu combustibil și la întreruperi de curent electric. În plus, în mai 2026, Vladimir Putin a redus semnificativ amploarea paradei militare din cauza temerilor legate de atacurile ucrainene.

Potrivit estimărilor CSIS, pierderile forțelor ucrainene de la începutul războiului până în prezent se ridică la între 525.000 și 625.000 de persoane ucise, rănite sau dispărute, dintre care între 125.000 și 150.000 au murit. Pierderile totale ale părților au depășit 2 milioane de persoane.

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Editor : A.M.G.