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Războiul dintre Rusia și Ucraina se mută în sport. Decizia care a înfuriat Kievul și răspunsul Moscovei

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steagurile ucrainei si rusiei, proiectie pe zid
Foto cu caracter ilustrativ / Getty Images
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Din articol
Ucraina protestează „Rusia nu a cerut niciodată suspendarea cuiva”

Ucraina nu ar trebui să se amestece în decizia Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) de a autoriza revenirea oficială a Rusiei în competiţii după ani de izolare, a declarat ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev.

O delegaţie rusă formată din 13 sportivi şi 10 antrenori va defila sub drapelul naţional la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Dakar, la sfârşitul lunii octombrie, iar imnul naţional al Rusiei va fi intonat în cazul unei victorii.

Au trecut zece ani de când imnul naţional al Rusiei a fost intonat la Jocurile Olimpice pentru seniori. De la dezvăluirea scandalului de dopaj sponsorizat de stat - orchestrat, potrivit Agenţiei Mondiale Antidoping, în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Soci din 2014 - şi ofensiva rusă ulterioară în Ucraina, lansată în 2022, sportivii ruşi au concurat sub diverse denumiri, cea mai recentă fiind „sportivi individuali neutri”.

La 7 iulie, Rusia a revenit în familia olimpică, după ce CIO a relaxat restricţiile impuse sportivilor ruşi şi a deschis calea pentru participarea acestora la competiţiile de calificare pentru Jocurile de la Los Angeles din 2028.

Ucraina, revoltată, a depus o contestaţie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), solicitând anularea acestei decizii.

„Decizia CIO nu este un lucru care ar trebui să preocupe Ucraina, întrucât aceasta nu este implicată în nicio dispută legată de această chestiune”, a declarat ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev într-un interviu acordat AFP, potrivit Agerpres.

„Prin urmare, nu poate exista decât un singur deznodământ: cererea trebuie respinsă, deoarece reclamantul nu are calitate procesuală în acest caz”, a adăugat oficialul rus.

Ucraina protestează

Competiţia din Senegal va fi prima în care simbolurile naţionale ruseşti sunt permise, după Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne din 2020. Cu toate acestea, CIO a amânat decizia privind reintroducerea drapelului şi a imnului pentru Jocurile de la Los Angeles.

Ucraina susţine că decizia CIO încalcă prevederile Cartei Olimpice, a fost luată prematur şi nu ţine cont de „circumstanţele faptice care au stat la baza suspendării” interdicţiei.

Omologul ucrainean al lui Degtiarev, Matvii Bidnîi, a declarat pentru AFP că Rusia induce în eroare CIO prin afirmaţiile sale conform cărora ar fi încetat activităţile sportive în teritoriile ucrainene anexate în timpul actualei „operaţiuni militare speciale”.

Însă Mihail Degtiarev a susţinut că relaţiile dintre CIO şi Rusia nu privesc pe nimeni altcineva.

„Relaţiile dintre CIO şi Rusia privesc doar CIO şi Rusia”, a insistat el.

„CIO, majoritatea federaţiilor internaţionale şi organizatorii de turnee respectă Carta Olimpică şi se străduiesc să se concentreze pe sport, în loc să se lase antrenaţi în dezbateri şi controverse politice.”

„Rusia nu a cerut niciodată suspendarea cuiva”

Ministrul a criticat sancţiunile care vizează în mod specific Rusia, menţionând că părţile implicate în alte războaie au putut continua să participe la evenimente sportive.

„Rusia nu a cerut niciodată suspendarea cuiva şi nu ne-am dori ca cineva să treacă prin experienţa unei interdicţii”, a afirmat el.

„În acelaşi timp, mulţi oameni se întreabă de ce sportivilor ruşi li s-a interzis să concureze, în timp ce, de exemplu, sportivilor americani şi israelieni nu li s-a întâmplat acest lucru. Totuşi, noi înşine nu am pus niciodată problema în aceşti termeni.”

Degtiarev a susţinut că războiul este un fenomen frecvent, dar că „sportul trebuie să unească, nu să dezbine”, şi că CIO „restabileşte acest principiu”.

El a prezis că cei care vor avea de pierdut vor fi ţările care încearcă să împiedice alte naţiuni să participe la competiţii.

„Cei care aleg să organizeze boicoturi şi provocări la adresa sportivilor ruşi - sau a oricăror alţi sportivi - se vor trezi într-o minoritate marginalizată şi vor pierde oportunitatea de a găzdui competiţii internaţionale”, a declarat el.

Editor : B.P.

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