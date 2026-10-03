O dronă aeriană folosită de ruși în Ucraina urmărește un vehicul terestru fără pilot al forțelor Kievului, aparent pe o șosea, iar robotul ucrainenilor lansează o plasă pentru a neutraliza aparatul de zbor. Scena este tot mai des întâlnită în războiul din Ucraina, unde aparatele pilotate de la distanță duc luptele pe teren, în aer sau pe apă.

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Un videoclip publicat de Nexta arată imagini surprinse de o dronă de atac rusă care se îndreaptă spre un vehicul terestru fără pilot al Armatei ucrainene. Ca răspuns, robotul lansează o plasă anti-dronă, prinde aparatul de zbor care se apropie și, judecând după videoclip, îl împiedică să-și atingă ținta.

Astfel de imagini au mai fost surprinse pe câmpul de luptă din Ucraina, în special de când, după invazia rusă în ultimii ani, luptele se duc tot mai mult cu drone sau aparate fără pilot, care pot fi controlate de la distanță.

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Armata dronelor și a roboților

Fostul ministru ucrainean al Apărării Mihailo Fedorov a lansat o nouă inițiativă în domeniul tehnologiei militare, prin care vrea să reducă prezența soldaților în cele mai periculoase misiuni de pe front. „Armata Roboților” va reuni investiții, cercetare și testarea de noi tehnologii alături de militari, cu obiectivul de a introduce inclusiv roboți umanoizi în luptă.

Potrivit lui Fedorov, inițiativa, inspirată de succesul proiectului „Armata Dronelor”, lansat în 2022, pe când era ministru al Transformării Digitale, nu va fi o singură companie, ci un „ecosistem”.

Viziunea lui Fedorov pentru „Armata Roboților” pune un accent deosebit pe dezvoltarea roboților umanoizi care să îi înlocuiască pe infanteriști în tranșee.

Fedorov a declarat că inițiativa își propune ca, în termen de șase luni, un robot umanoid să ucidă pentru prima dată un militar inamic, iar în termen de 12 luni să fie realizat primul asalt reușit asupra unei poziții inamice fără participarea infanteriei.

Chiar și în cazurile devenite cunoscute în care au fost desfășurate „asalturi” exclusiv cu vehicule terestre fără pilot, descrise de unele dintre unitățile de elită ale Ucrainei, un teritoriu nu este considerat cucerit până când militarii nu ajung efectiv la fața locului.

Vehiculele terestre fără pilot (UGV), cunoscute în Ucraina drept „complexe robotice terestre”, au ajuns să joace un rol tot mai important pentru ambele tabere pe câmpul de luptă, în special în misiunile logistice. Prezența masivă a dronelor FPV inamice face ca misiunile de aprovizionare sau evacuarea răniților cu vehicule în apropierea liniei frontului să fie extrem de periculoase. Deși nu au echipaj la bord, aceste vehicule nu sunt aproape niciodată roboți autonomi în adevăratul sens al cuvântului. Ele sunt pilotate direct de operatori umani, de regulă prin intermediul unei conexiuni la internet Starlink.

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Editor : A.C.