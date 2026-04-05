Live TV

„Războiul e ca un joc de șah, trebuie să anticipezi mutarea adversarului”. Cum profită Rusia de războiul din Iran pentru a lovi Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
sisteme patriot ucraina
Foto: Profimedia

Rachetele Patriot sunt pe cale de epuizare, întrucât SUA redirecționează armamentul către Orientul Mijlociu, iar Moscova lansează roiuri masive de drone pentru a epuiza și mai mult sistemele de apărare, scrie The Times într-un articol în care arată că Rusia își schimbă tactica în Ucraina într-o încercare evidentă de a epuiza sistemele de apărare aeriană, precum rachetele americane Patriot, care au fost redirecționate către războiul din Iran, potrivit unor înalți oficiali militari ucraineni.

În ultimele două săptămâni, forțele ruse au efectuat atacuri aeriene repetate în plină zi, unele durând până la 24 de ore și folosind până la 1.000 de drone, cu scopul de a epuiza rachetele scumpe și de a obosi echipele mobile de interceptare.

Războiul președintelui american Donald Trump împotriva Iranului a obligat Pentagonul să consume prețioase arme de apărare aeriană pentru a proteja regiunea Golfului, care a fost supusă unor atacuri repetate din partea Teheranului, și a provocat o creștere bruscă a prețurilor petrolului, stimulând economia de război a lui Vladimir Putin.

Colonelul Iurii Ignat, șeful departamentului de comunicare al forțelor aeriene ucrainene, a declarat că recentele atacuri rusești au reprezentat o încercare deliberată de a epuiza prețioasele mijloace de apărare aeriană, în special rachetele Pac-3 utilizate în sistemele Patriot, care costă 4 milioane de dolari bucata.

„Ei lansează atacuri în timpul zilei, iar acestea devin din ce în ce mai lungi și mai epuizante”, a spus Ignat. „Nu numai că sunt mai greu de interceptat, deoarece echipele sunt epuizate [după ce] au lucrat toată noaptea și se confruntă cu dificultăți precum orbirea cauzată de soare, dar acest lucru are un impact și asupra economiei noastre, deoarece multe birouri sunt închise toată ziua și școlile sunt închise. Propria mea fiică de 12 ani a stat acasă toată ziua.”

De când a început războiul, acum mai bine de patru ani, Rusia a efectuat în principal atacuri majore cu drone și rachete pe timp de noapte. Cu toate acestea, nu numai că Rusia a lansat un număr record de drone asupra Ucrainei în ultima lună – peste 6.500 de la începutul războiului – dar, în ultimele două săptămâni, a urmat în mod repetat barajele nocturne cu alte sute de drone și rachete în timpul zilei.

Vineri, oamenii din toată Ucraina au fost treziți de sirenele de raid aerian la ora 3 dimineața, la începutul unui atac masiv care a durat zece ore, implicând 542 de drone, 27 de rachete de croazieră și zece rachete balistice. Deși 515 drone au fost interceptate și 26 de rachete distruse, unele au reușit să treacă, distrugând 18 clădiri în regiunea Jîtomir, ucigând două persoane în Harkov și lovind o clinică veterinară în Kiev, ucigând 20 de animale.

De asemenea, atacul a blocat activitatea economică și educația, multe birouri rămânând închise toată ziua, iar școlile fiind închise în toată țara.

Acesta a fost al treilea atac de acest fel din ultimele 12 zile, începând cu un baraj de 24 de ore de la ora 18:00 pe 23 martie, care a stabilit un record pentru numărul de drone și rachete lansate — 984 — și a lovit orașe din vest, departe de linia frontului.

Președintele Ucrainei a cerut un armistițiu de Paște. În schimb, a spus el, „rușii nu au făcut decât să-și intensifice atacurile, transformând ceea ce ar fi trebuit să fie liniște în cer într-o escaladare de Paște”.

Arătând o hartă militară a atacului de vineri din toată Ucraina, cu roiuri de avioane roșii care marcau dronele venind în valuri succesive din nord, est și sud, colonelul Ignat a spus că, pe lângă dronele Shahed proiectate de iranieni, rușii trimiteau și drone momeală Gerbera de fabricație rusă, care sunt proiectate să imite dronele Shahed cu aceeași formă de aripă în V, dar care transportă explozivi mult mai mici.

„De la începutul războiului din Iran, observăm o creștere a numărului de atacuri și a diversității traiectoriilor, cu mai multe dintre aceste drone momeală, pentru a ne epuiza apărarea aeriană”, a spus el.

Se pare că strategia funcționează. „Rămânem fără rachete Patriot”, a spus Ignat. El a arătat pe telefonul său un videoclip cu un sistem de lansare Patriot în care mai rămăseseră doar două rachete în cele opt tuburi.

„Am supraviețuit acestei ierni dificile pentru că am avut rachete Patriot”, a adăugat el. „Cerem constant mai multe. Dacă rămânem fără aceste rachete extrem de necesare, vom rămâne fără nimic, iar rușii ne vor distruge infrastructura critică.”

Stocurile de rachete Patriot americane din întreaga lume se reduc rapid, pe măsură ce statele din Golf le folosesc pentru a respinge atacurile iraniene. Iar administrația Trump a clarificat că are alte priorități decât nevoile Kievului.

Guvernul ucrainean este atât de îngrijorat că Washingtonul ar putea reține livrările viitoare, chiar și pe cele plătite din fonduri europene, încât intenționează să apeleze direct la poporul american și la Congres. În această săptămână va lansa un videoclip în care echipele Patriot și piloții de F-16 mulțumesc poporului american și altor parteneri, cu mesajul: „Datorită sprijinului vostru, suntem încă în viață — dar avem nevoie de mai mult.”

Videoclipul începe cu inginerul șef de întreținere pentru sistemele Patriot, care a lucrat anterior într-o fabrică din Marea Britanie. „Datorită sprijinului partenerilor noștri, nu numai că am reușit să ne protejăm orașele, dar am și salvat mii de vieți ale cetățenilor noștri”, spune el.

„Am lovit peste 150 de ținte balistice cu Pac-3, care sunt cele mai eficiente împotriva rachetelor balistice tactice”, spune altul. „Trebuie să ne refacem stocurile pentru a putea continua să lucrăm 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.”

„Ucraina este prima linie a sistemelor Patriot în lume”, a spus colonelul Ignat. El a subliniat că Ucraina ajută SUA și alte țări prin dezvoltarea de noi metode de utilizare a sistemelor Patriot. Nu numai că le utilizează mai economic, renunțând la modul automat, care consumă prea multe rachete, dar se adaptează și la modul în care Rusia și-a modificat recent traiectoria rachetelor balistice pentru a induce în eroare radarul – o componentă vitală a sistemului Patriot pentru a calcula locul în care racheta poate fi interceptată.

„A trebuit să ne adaptăm, deși nu am depășit problema 100%”, a spus el.

Deși sistemele Patriot sunt cele mai eficiente, Ignat a spus că acestea nu sunt singurele mijloace de apărare aeriană pe care le folosesc ucrainenii. Ei au implementat un „sistem multistratificat” de „zonare”, a spus el, folosind o varietate de sisteme de apărare aeriană mai mici, inclusiv sistemele complexe Terrahawk Paladins, Star Streaks și Raven de fabricație britanică pentru a intercepta dronele, astfel încât, până când rachetele ajung la Kiev, să fie mai puține de gestionat de către sistemul Patriot mai mare.

Pe lângă astfel de sisteme terestre și interceptorii de drone dezvoltați de Ucraina, precum cei pe care Zelenski îi furnizează acum țărilor din Golf, ei folosesc și elicoptere în moduri nemaiîntâlnite până acum pentru a lovi ținte aeriene, a spus Ignat. Elicopterele de transport Mi-8, de exemplu, transportă regulat grupuri mobile de interceptori.

Alte sisteme aeriene includ avioanele F-16 echipate cu rachete Aim-9 Sidewinder și vechile Mirage 2000 franceze.

Un pilot de F-16 implicat în asigurarea apărării aeriene în timpul atacului de vineri a declarat că escadrila a interceptat 17 rachete de croazieră și 11 drone. Pilotul, al cărui nume nu a putut fi dezvăluit din motive de securitate, a spus că a efectuat personal 140 de zboruri și a doborât 137 de ținte aeriene. „Într-o singură misiune putem doborî zece drone și am putea face mai multe dacă am avea mai multe rachete”, a spus el.

El a confirmat schimbarea strategiei ruse.

„Am văzut cum Rusia încearcă să-și schimbe tactica pentru a ne epuiza apărarea aeriană cu valuri multiple și a nu ne da ocazia să doborâm toate țintele”, a spus el. „Dar suntem pregătiți. Războiul este ca un joc de șah, trebuie să anticipezi mutarea adversarului – o bătălie a minților.”

În ciuda creșterii atacurilor cu drone, lucrurile nu merg prea bine pe linia frontului pentru Moscova, care, pentru prima dată în șase luni, a pierdut teritoriu în Ucraina. Deși linia frontului de 1.200 de kilometri rămâne în mare parte statică, trupele ucrainene au recucerit puțin 25 de kilometri pătrați în martie, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Studiul Războiului din Washington — prima dată când s-a înregistrat un câștig net din octombrie.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto- captură video
Băsescu: „Un război cu Iranul ar cere un milion de soldați americani”. Despre amenințările lui Trump: „Câinii care latră nu mușcă”
Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Damasc cu omologul său sirian Ahmed al-Sharaa
Zelenski spune că preşedintele sirian e interesat de „schimburi de experienţă în domeniile militar şi de securitate”
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o operaţiune rusească sub steag fals, consideră Ucraina
serghei lavrov onu
Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene
Chuck Schumer
Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”