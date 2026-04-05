„Războiul e ca un joc de șah, trebuie să anticipezi mutarea adversarului”. Cum profită Rusia de războiul din Iran pentru a lovi Ucraina

Rachetele Patriot sunt pe cale de epuizare, întrucât SUA redirecționează armamentul către Orientul Mijlociu, iar Moscova lansează roiuri masive de drone pentru a epuiza și mai mult sistemele de apărare, scrie The Times într-un articol în care arată că Rusia își schimbă tactica în Ucraina într-o încercare evidentă de a epuiza sistemele de apărare aeriană, precum rachetele americane Patriot, care au fost redirecționate către războiul din Iran, potrivit unor înalți oficiali militari ucraineni.

În ultimele două săptămâni, forțele ruse au efectuat atacuri aeriene repetate în plină zi, unele durând până la 24 de ore și folosind până la 1.000 de drone, cu scopul de a epuiza rachetele scumpe și de a obosi echipele mobile de interceptare.

Războiul președintelui american Donald Trump împotriva Iranului a obligat Pentagonul să consume prețioase arme de apărare aeriană pentru a proteja regiunea Golfului, care a fost supusă unor atacuri repetate din partea Teheranului, și a provocat o creștere bruscă a prețurilor petrolului, stimulând economia de război a lui Vladimir Putin.

Colonelul Iurii Ignat, șeful departamentului de comunicare al forțelor aeriene ucrainene, a declarat că recentele atacuri rusești au reprezentat o încercare deliberată de a epuiza prețioasele mijloace de apărare aeriană, în special rachetele Pac-3 utilizate în sistemele Patriot, care costă 4 milioane de dolari bucata.

„Ei lansează atacuri în timpul zilei, iar acestea devin din ce în ce mai lungi și mai epuizante”, a spus Ignat. „Nu numai că sunt mai greu de interceptat, deoarece echipele sunt epuizate [după ce] au lucrat toată noaptea și se confruntă cu dificultăți precum orbirea cauzată de soare, dar acest lucru are un impact și asupra economiei noastre, deoarece multe birouri sunt închise toată ziua și școlile sunt închise. Propria mea fiică de 12 ani a stat acasă toată ziua.”

De când a început războiul, acum mai bine de patru ani, Rusia a efectuat în principal atacuri majore cu drone și rachete pe timp de noapte. Cu toate acestea, nu numai că Rusia a lansat un număr record de drone asupra Ucrainei în ultima lună – peste 6.500 de la începutul războiului – dar, în ultimele două săptămâni, a urmat în mod repetat barajele nocturne cu alte sute de drone și rachete în timpul zilei.

Vineri, oamenii din toată Ucraina au fost treziți de sirenele de raid aerian la ora 3 dimineața, la începutul unui atac masiv care a durat zece ore, implicând 542 de drone, 27 de rachete de croazieră și zece rachete balistice. Deși 515 drone au fost interceptate și 26 de rachete distruse, unele au reușit să treacă, distrugând 18 clădiri în regiunea Jîtomir, ucigând două persoane în Harkov și lovind o clinică veterinară în Kiev, ucigând 20 de animale.

De asemenea, atacul a blocat activitatea economică și educația, multe birouri rămânând închise toată ziua, iar școlile fiind închise în toată țara.

Acesta a fost al treilea atac de acest fel din ultimele 12 zile, începând cu un baraj de 24 de ore de la ora 18:00 pe 23 martie, care a stabilit un record pentru numărul de drone și rachete lansate — 984 — și a lovit orașe din vest, departe de linia frontului.

Președintele Ucrainei a cerut un armistițiu de Paște. În schimb, a spus el, „rușii nu au făcut decât să-și intensifice atacurile, transformând ceea ce ar fi trebuit să fie liniște în cer într-o escaladare de Paște”.

Arătând o hartă militară a atacului de vineri din toată Ucraina, cu roiuri de avioane roșii care marcau dronele venind în valuri succesive din nord, est și sud, colonelul Ignat a spus că, pe lângă dronele Shahed proiectate de iranieni, rușii trimiteau și drone momeală Gerbera de fabricație rusă, care sunt proiectate să imite dronele Shahed cu aceeași formă de aripă în V, dar care transportă explozivi mult mai mici.

„De la începutul războiului din Iran, observăm o creștere a numărului de atacuri și a diversității traiectoriilor, cu mai multe dintre aceste drone momeală, pentru a ne epuiza apărarea aeriană”, a spus el.

Se pare că strategia funcționează. „Rămânem fără rachete Patriot”, a spus Ignat. El a arătat pe telefonul său un videoclip cu un sistem de lansare Patriot în care mai rămăseseră doar două rachete în cele opt tuburi.

„Am supraviețuit acestei ierni dificile pentru că am avut rachete Patriot”, a adăugat el. „Cerem constant mai multe. Dacă rămânem fără aceste rachete extrem de necesare, vom rămâne fără nimic, iar rușii ne vor distruge infrastructura critică.”

Stocurile de rachete Patriot americane din întreaga lume se reduc rapid, pe măsură ce statele din Golf le folosesc pentru a respinge atacurile iraniene. Iar administrația Trump a clarificat că are alte priorități decât nevoile Kievului.

Guvernul ucrainean este atât de îngrijorat că Washingtonul ar putea reține livrările viitoare, chiar și pe cele plătite din fonduri europene, încât intenționează să apeleze direct la poporul american și la Congres. În această săptămână va lansa un videoclip în care echipele Patriot și piloții de F-16 mulțumesc poporului american și altor parteneri, cu mesajul: „Datorită sprijinului vostru, suntem încă în viață — dar avem nevoie de mai mult.”

Videoclipul începe cu inginerul șef de întreținere pentru sistemele Patriot, care a lucrat anterior într-o fabrică din Marea Britanie. „Datorită sprijinului partenerilor noștri, nu numai că am reușit să ne protejăm orașele, dar am și salvat mii de vieți ale cetățenilor noștri”, spune el.

„Am lovit peste 150 de ținte balistice cu Pac-3, care sunt cele mai eficiente împotriva rachetelor balistice tactice”, spune altul. „Trebuie să ne refacem stocurile pentru a putea continua să lucrăm 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.”

„Ucraina este prima linie a sistemelor Patriot în lume”, a spus colonelul Ignat. El a subliniat că Ucraina ajută SUA și alte țări prin dezvoltarea de noi metode de utilizare a sistemelor Patriot. Nu numai că le utilizează mai economic, renunțând la modul automat, care consumă prea multe rachete, dar se adaptează și la modul în care Rusia și-a modificat recent traiectoria rachetelor balistice pentru a induce în eroare radarul – o componentă vitală a sistemului Patriot pentru a calcula locul în care racheta poate fi interceptată.

„A trebuit să ne adaptăm, deși nu am depășit problema 100%”, a spus el.

Deși sistemele Patriot sunt cele mai eficiente, Ignat a spus că acestea nu sunt singurele mijloace de apărare aeriană pe care le folosesc ucrainenii. Ei au implementat un „sistem multistratificat” de „zonare”, a spus el, folosind o varietate de sisteme de apărare aeriană mai mici, inclusiv sistemele complexe Terrahawk Paladins, Star Streaks și Raven de fabricație britanică pentru a intercepta dronele, astfel încât, până când rachetele ajung la Kiev, să fie mai puține de gestionat de către sistemul Patriot mai mare.

Pe lângă astfel de sisteme terestre și interceptorii de drone dezvoltați de Ucraina, precum cei pe care Zelenski îi furnizează acum țărilor din Golf, ei folosesc și elicoptere în moduri nemaiîntâlnite până acum pentru a lovi ținte aeriene, a spus Ignat. Elicopterele de transport Mi-8, de exemplu, transportă regulat grupuri mobile de interceptori.

Alte sisteme aeriene includ avioanele F-16 echipate cu rachete Aim-9 Sidewinder și vechile Mirage 2000 franceze.

Un pilot de F-16 implicat în asigurarea apărării aeriene în timpul atacului de vineri a declarat că escadrila a interceptat 17 rachete de croazieră și 11 drone. Pilotul, al cărui nume nu a putut fi dezvăluit din motive de securitate, a spus că a efectuat personal 140 de zboruri și a doborât 137 de ținte aeriene. „Într-o singură misiune putem doborî zece drone și am putea face mai multe dacă am avea mai multe rachete”, a spus el.

El a confirmat schimbarea strategiei ruse.

„Am văzut cum Rusia încearcă să-și schimbe tactica pentru a ne epuiza apărarea aeriană cu valuri multiple și a nu ne da ocazia să doborâm toate țintele”, a spus el. „Dar suntem pregătiți. Războiul este ca un joc de șah, trebuie să anticipezi mutarea adversarului – o bătălie a minților.”

În ciuda creșterii atacurilor cu drone, lucrurile nu merg prea bine pe linia frontului pentru Moscova, care, pentru prima dată în șase luni, a pierdut teritoriu în Ucraina. Deși linia frontului de 1.200 de kilometri rămâne în mare parte statică, trupele ucrainene au recucerit puțin 25 de kilometri pătrați în martie, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Studiul Războiului din Washington — prima dată când s-a înregistrat un câștig net din octombrie.

