Războiul întunecat al Moscovei: 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal lansate asupra Ucrainei în 2025

Zelensky afirmă că Rusia a lansat 770 de rachete balistice în acest an, în timp ce Budanov avertizează că Putin urmărește o „întrerupere totală a energiei electrice” pentru a exercita presiune asupra celor mai vulnerabili cetățeni ai Ucrainei.

Rusia a lansat aproximativ 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete hipersonice Kinzhal asupra Ucrainei de la începutul anului, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, scrie Kyiv Post.

Răspunzând la atacul mortal din timpul nopții, Zelenski a scris pe Telegram:

„În această seară, Rusia a atacat din nou Ucraina – de data aceasta cu zeci de drone de atac și nouă rachete balistice. A avut loc un atac cu rachete asupra Kievului. Din păcate, există victime. Condoleanțe rudelor și prietenilor... Aproape fiecare atac împotriva poporului nostru este un atac combinat cu rachete balistice.”

Zelenski a subliniat că astfel de atacuri evidențiază necesitatea sistemelor de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina.

„Nicio țară nu ar trebui să fie lăsată singură în fața unui astfel de rău. Trebuie să continuăm să cooperăm. Totul poate fi făcut: partenerii au sistemele necesare și pot ajuta la protejarea Ucrainei chiar acum”, a scris el, apelând la SUA, Europa și țările G7 să acționeze.

„Rachetele balistice rusești necesită un răspuns din partea statelor puternice, într-o cooperare reală, pentru a proteja viețile”, a adăugat el.

Între timp, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), Kirilo Budanov, a declarat pentru Il Foglio că Rusia intenționează să arunce Ucraina într-o pană totală de curent pentru a stârni tulburări sociale.

„Nu este un secret că rușii vor să provoace o pană totală de curent în Ucraina. Ei cred că aceste atacuri afectează cel mai mult grupurile vulnerabile din punct de vedere social”, a spus Budanov.

El a dezvăluit că, în timp ce ucrainenii mai înstăriți pot atenua întreruperile cu ajutorul invertoarelor, bateriilor și generatoarelor, cetățenii cu venituri mai mici rămân cei mai expuși.

„Conducerea rusă dorește să provoace o întrerupere completă a energiei electrice, deoarece consideră că acest lucru va crea nemulțumiri sociale în țară”, a adăugat el.

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, lovind regiunile Kiev, Harkov și Dnipropetrovsk cu rachete balistice și drone, potrivit oficialilor.

În Kiev, resturile rachetelor interceptate au avariat clădiri și au spart geamuri. O grădiniță din districtul Dnipro a fost lovită, iar o clădire nerezidențială a luat foc.

Potrivit Forțelor Aeriene, Rusia a lansat nouă rachete balistice Iskander-M și 62 de drone Shahed și Geran în timpul nopții. Apărarea ucraineană a doborât sau a oprit patru rachete și 50 de drone, însă cinci rachete și 12 UAV-uri au lovit totuși 11 ținte în toată țara.

