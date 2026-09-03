Moscova și Kievul folosesc fiecare rachete și drone pentru a încerca să o forțeze pe cealaltă să se predea, provocând suferințe umane neîncetate. Însă nu există niciun semn că hotărârea vreuneia dintre cele două țări s-ar slăbi, scrie The New York Times într-o analiză privind războiul declanșat de Vladimir Putin în 2022.

Ambele părți incendiază depozite pline cu alimente sau comenzi de cumpărături online în apropierea marilor orașe. Bombardează porturi și nave care transportă exporturi vitale de cereale. Și distrug rețelele energetice care asigură iluminatul și alimentarea cu combustibil a vehiculelor.

Rusia și Ucraina, în orașe aflate la mare distanță de linia frontului, duc un război aerian din ce în ce mai intens, bazat pe represalii reciproce, care provoacă populațiilor ambelor țări mai multă suferință decât în orice alt moment de la începutul războiului pe scară largă declanșat de Moscova.

Cu frontul în mare parte blocat, fiecare parte folosește un arsenal tot mai mare de rachete și drone pentru a se răzbuna și pentru a încerca să-și supună adversarul. În cel mai recent exemplu, Kievul, capitala Ucrainei, a fost supus în ultimele zile unui bombardament constant din partea dronelor rusești, chinând locuitorii cu alerte de raid aerian aproape continue.

Totuși, nu există dovezi că această escaladare va slăbi hotărârea niciuneia dintre cele două țări de a continua lupta. Analistii spun că suferința umană nu va face decât să crească în această iarnă, pe măsură ce atât Rusia, cât și Ucraina caută să-și consolideze poziția în cadrul negocierilor de soluționare susținute de SUA, care se așteaptă să reînceapă după ce au înregistrat puține progrese în acest an.

Ucraina nu poate renunța, iar Rusia nu vrea să o facă, spun analiștii.

„Este o chestiune de câtă suferință poate suporta Rusia în comparație cu Ucraina — iar Rusia poate suporta multă suferință”, a declarat Rob Lee, expert militar la Institutul de Cercetare în Politică Externă din Philadelphia, care se deplasează frecvent pe linia frontului.

Această nouă perioadă de atacuri de tip „ochi pentru ochi” s-a intensificat la sfârșitul lunii iunie, când Ucraina a lansat o campanie de 40 de zile împotriva Rusiei, despre care președintele Volodimir Zelenski a afirmat că are scopul de a „o obliga să pună capăt războiului”.

De când a aruncat această mănușă, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit peste 30 de depozite ale marilor companii de comerț online, în special cele utilizate de Wildberries, echivalentul rus al Amazon. Atacurile au perturbat logistica comercială rusă, au provocat pierderi grele micilor comercianți și au ucis mai mulți muncitori din depozite.

Ucraina și-a continuat, de asemenea, atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a rețelei de distribuție a combustibililor din Rusia. Aproximativ 70% dintre benzinăriile rusești au rămas fără benzină sau motorină luna trecută, declanșând cea mai gravă criză a combustibililor din țară de la prăbușirea Uniunii Sovietice la începutul anilor 1990. Kremlinul s-a grăbit să remedieze situația, permițând vânzarea de benzină și motorină de calitate inferioară. Însă până la jumătatea lunii august, la fiecare stație de benzină din Moscova care mai avea combustibil se formau cozi de câteva ore ore.

În plus, atacurile ucrainene asupra infrastructurii din Marea Azov și din bazinul mai larg al Mării Negre au paralizat exporturile agricole ale Rusiei, cel mai mare exportator mondial de grâu, și au lăsat Peninsula Crimeea ocupată în izolare.

„Economia lor va începe să se prăbușească — de fapt, deja se prăbușește”, a spus Olena Ivashko, în vârstă de 48 de ani, o angajată ucraineană la un magazin alimentar care a pierdut patru rude de sex masculin, ucise în război.

„Până când nu vor începe să se mănânce între ei de vii, nu vor înțelege că este război. Nu au înțeles ce înseamnă războiul până când nu au început să stea la cozi pentru benzină.”

Economia rusă nu se află în pericol de colaps iminent, chiar dacă creșterea economică a încetinit până aproape de stagnare, iar deficitul bugetar a crescut vertiginos. Însă atacurile din interiorul Rusiei au făcut ca războiul să pară mai aproape de ruși ca niciodată, iar numărul civililor ruși care mor în astfel de atacuri a atins cel mai ridicat nivel de la începutul războiului.

Piotr, editor de carte în capitala Rusiei, a spus că în această vară „au apărut primele fisuri la suprafața bunăstării Moscovei”. Evgheni, pasionat de motociclete, a descris nopțile nedormite de fiecare dată când vedea o avertizare privind un potențial atac cu drone. Ambii bărbați au cerut ca doar prenumele lor să fie folosite pentru a le proteja siguranța.

După încheierea campaniei de 40 de zile a Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Kievul a deschis „cutia Pandorei” încercând să dăuneze economiei rusești și că va plăti prețul. Așa cum s-a întâmplat pe tot parcursul războiului, atacurile rusești care au urmat au provocat mai multă suferință ucrainienilor decât orice au îndurat rușii.

Rachetele balistice și supersonice rusești lovesc acum orașele ucrainene aproape după bunul plac, în mare parte deoarece Ucraina rămâne fără rachete interceptoare Patriot fabricate în SUA. Noile drone rusești cu propulsie cu reacție, care pot atinge viteze de peste 370 mile pe oră, efectuează misiuni de supraveghere și se prăbușesc asupra țintelor. Numărul victimelor civile ucrainene este mai mare decât în orice alt moment de la primele cinci săptămâni ale războiului și este mult mai mare decât numărul victimelor rusești.

Atacurile Moscovei din Marea Neagră au paralizat porturi cruciale din regiunea Odesa și amenință să coste economia ucraineană peste 2 miliarde de dolari în exporturi agricole în a doua jumătate a anului 2026. Peste 300 de benzinării ucrainene au fost avariate sau distruse de atacurile rusești în ultimele șase luni. Zeci de depozite, inclusiv cele care aprovizionează magazinele alimentare, precum și o serie de centre comerciale au fost lovite. Aproximativ 13 milioane de cărți au fost carbonizate în urma atacurilor rusești, potrivit Asociației Editorilor din Ucraina.

Escaladarea conflictului va continua probabil, au afirmat analiștii. După ce a lovit rețeaua electrică a Ucrainei până la un pas de colaps iarna trecută, Rusia a promis că o va lovi din nou.

Ministerul Apărării rus a avertizat luna trecută că Kievul „se va confrunta cu un frig extrem în această iarnă”. Marți, Putin a declarat că a dat instrucțiuni forțelor sale armate „să lanseze atacuri masive împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei”. Rusia ar putea încerca, de asemenea, să vizeze rețeaua de alimentare cu apă a Ucrainei, au afirmat analiștii.

Vorbind marți după un summit în Kârgâzstan, Putin a amenințat, aparent, că va extinde războiul către aliații occidentali ai Ucrainei. „Dacă cineva încearcă să ne coboare în lanțul trofic, să ne înghită, să ne devoreze, s-ar putea să primească un pumn în dinți”, a spus el.

Și Ucraina ar putea continua escaladarea conflictului. Aceasta își dezvoltă propriile rachete balistice puternice și afirmă că acestea ar putea fi gata până în toamna acestui an. Dacă se va întâmpla acest lucru, războiul ar intra într-o etapă diferită, au afirmat analiștii.

În discursul său de marți, Zelenski a avertizat companiile aeriene că spațiul aerian rus „devine complet nesigur” din cauza dronelor ucrainene, o amenințare pe care Putin a descris-o drept „terorism de stat”.

Nimeni nu știe unde se va ajunge. Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova săptămâna trecută pentru a încerca să convingă Rusia să încheie un acord înainte ca situația militară și economică a țării să se înrăutățească și mai mult.

Răspunsul Moscovei la această vizită a fost clar. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că negocierile de pace conduse de SUA se află într-o „pauză profundă”. Ca pentru a sublinia această afirmație, între joi și luni, Kievul a fost supus unei alerte de raid aerian de 58 de ori și s-a confruntat cu multiple salve de rachete și drone.

Experții și diplomații au afirmat că este puțin probabil să aibă loc discuții serioase de pace până în primăvara sau vara viitoare. Principalii negociatori americani, Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump și prieten de lungă durată al acestuia, ar urma să viziteze Ucraina în curând pentru a relansa negocierile, spun oficialii ucraineni. Însă s-a vorbit despre o astfel de vizită de cel puțin patru ori în acest an, fără ca aceasta să aibă loc.

Rusia nu a dat niciun semn că ar fi pregătită pentru negocieri. Putin este furios, au afirmat oficialii ucraineni și diplomații occidentali, pentru că trupele ruse nu au ocupat încă întreaga zonă din estul Ucrainei cunoscută sub numele de Donbas. Trupele ruse controlează puțin sub 20 la sută din teritoriul Ucrainei, doar puțin mai mult decât controlau acum trei ani.

Pe măsură ce războiul aerian se intensifică, fiecare țară se adaptează. Până săptămâna trecută, cozile la benzinăriile din Moscova se scurtaseră. Marți a început școala în mare parte din Ucraina, chiar dacă Rusia a lansat mai multe rachete și drone, deși la școlile din Kiev s-au prezentat cu 10% mai puțini elevi de clasa întâi decât anul trecut.

„Ne-am obișnuit deja ca lucrurile să fie distruse”, a spus Aliona Chistiakova, în vârstă de 45 de ani, care s-a confruntat recent cu rafturi goale la un magazin alimentar din cauza atacurilor rusești.

„Ne bombardează, încearcă să ne distrugă, dar, cumva, reușim mereu să ne revenim, iar ei nu pot face nimic în privința asta.”

Editor : B.E.