SUA provoacă fără scrupule un haos economic printre prietenii și dușmanii săi de pe plan mondial, fără a suferi prea mult în schimb, scrie The Guardian într-o analiză despre efectele conflictului din Orientul Mijlociu.

Pentru a proteja indienii obișnuiți de războiul din Iran, guvernul de la Delhi a redirecționat aprovizionarea cu gaz lichefiat către familiile indiene, pentru care acesta este principalul combustibil de gătit, limitând aprovizionarea industriei de materiale plastice. Guvernul nepalez a raționalizat gazul, iar Filipine a redus săptămâna de lucru a angajaților publici la patru zile. Bangladesh a închis universitățile și a raționalizat combustibilul.

Aceste țări au fost cel mai grav afectate de închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran. Economiile din Asia importă, în medie, peste o treime din energia pe care o consumă. Coreea importă patru cincimi; Japonia nouă zecimi; Thailanda 55%. Cea mai mare parte provine din Golf. Aproximativ 80% din petrolul și produsele petroliere care tranzitau strâmtoarea în 2025 erau destinate Asiei, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Dar traficul prin apele sale s-a prăbușit cu 90%.

Europa este mai puțin dependentă de combustibilul din Orientul Mijlociu. Dar depinde intens de petrolul importat și, mai ales, de gazul natural, al cărui preț a crescut vertiginos de când au început bombardamentele SUA și ale Israelului în Iran. Acest lucru se reflectă pe piețele de capital. Până la 20 martie, indicele MSCI al acțiunilor europene scăzuse cu aproximativ 11% de la începutul războiului, mai mult decât scăderea de 9% a indicelui MSCI Asia.

Până în prezent, economia avansată care a dat dovadă de cea mai mare reziliență pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu face ravagii pe piețele energetice este cea a Statelor Unite. Indicele S&P 500 a pierdut relativ modest, 5%, de la începutul războiului lui Trump. Iar acest lucru spune multe despre direcția în care ne îndreptăm.

Datele indică reziliența relativă a economiei americane și, în special, abundența gazelor naturale interne, care satisfac aproximativ 36% din necesarul energetic al țării și o protejează într-o măsură semnificativă de capriciile prețurilor internaționale.

Dar aceasta adaugă un capitol incomod la narațiunea principală a economiei mondiale. Este o poveste în care Statele Unite – odată gardian al unei ordini globale bazate pe reguli – își asumă rolul de dușman al acesteia, răspândind haosul în mod nesăbuit printre prieteni și dușmani, în timp ce suferă relativ puțin.

Valul de tarife lansat de Trump în aprilie anul trecut – prima salvă a noii campanii americane împotriva lumii – va costa Statele Unite. Economiștii din afara sferei de influență a lui Trump au concluzionat că întreprinderile și consumatorii americani plătesc cea mai mare parte a tarifelor. Dar prejudiciul economic se răspândește pe scară largă, întrucât multe țări au înregistrat o scădere a exporturilor către Statele Unite.

Conform ultimelor revizuiri ale previziunilor de creștere ale Fondului Monetar Internațional, economia SUA a ieșit în mare parte nevătămată. În ianuarie, înainte ca SUA să înceapă bombardarea Iranului, FMI a prognozat că PIB-ul american va crește cu 2,4% în acest an, cu aproape 0,4 puncte procentuale mai mult decât prognoza din octombrie 2024. În schimb, potrivit FMI, perspectivele de creștere economică pentru acest an în Marea Britanie, Japonia, Canada, India, zona euro și America Latină s-au înrăutățit de când Trump a preluat funcția.

Se anunță și mai multe dificultăți. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este cea mai recentă organizație multinațională care a evaluat daunele provocate de războiul declanșat de Statele Unite și Israel. Dacă prețurile la energie rămân la un nivel ridicat, se prevede că creșterea comerțului cu mărfuri în acest an va încetini de la 1,9% la 1,5%. Creșterea exporturilor din America de Nord va încetini ușor, de la o expansiune de 1,4% la 1,1%.



Europa va fi lovită puternic, exporturile scăzând cu 0,6% în loc să crească cu 0,5%.

Impactul asupra creșterii economice va fi la fel de inegal: în timp ce energia scumpă ar stimula creșterea PIB-ului în America de Nord în acest an la 2,5%, potrivit OMC, de la un nivel de referință de 2,3%, aceasta ar încetini creșterea PIB-ului în Asia la 3,1% de la 3,9%. În Europa, energia scumpă ar aduce economia aproape de un punct mort, încetinind expansiunea acesteia la 0,4% de la o estimare anterioară de 1,6%.

Iar creșterea economică nu este singurul indicator al haosului provocat de bombardamentul asupra Teheranului. Aproximativ 70% din importurile de uree ale Braziliei și 40% din cele ale Indiei, esențiale pentru sectorul agricol al acestor țări, provin din Golf prin strâmtoarea Ormuz. Țările din Golf își importă cea mai mare parte a alimentelor: 75% din orezul lor vine prin strâmtoare, precum și peste 90% din porumb, soia și uleiul vegetal.

Pe lângă toate acestea, țări precum Bangladesh, India și Pakistan vor fi afectate de scăderea inevitabilă a a remiterilor de bani de la milioane de cetățeni ai lor care lucrează în țările din Golf, pe măsură ce războiul își va lăsa amprenta asupra economiei regionale.

Perturbarea economiei petrolului și a gazelor nu este nici măcar benefică pentru climă. Militanții ecologiști ar putea paria că aceasta va încuraja lumea să adopte surse regenerabile de energie. Dar impactul de primă mână în Asia, cel puțin, a fost acela de a revigora interesul pentru cărbune.

Cât de mult ar trebui să ne schimbe aceasta viziunea asupra lumii? Foștii aliați ai SUA din Occidentul liberal au fost nevoiți să accepte că America lui Trump nu mai este un partener de încredere în slujba stabilității internaționale, ci poate chiar principala sursă de incertitudine globală.

Ei încep să conștientizeze că Trump va invoca orice fel de scuze fără sens pentru a-și justifica beligeranța. El a justificat bombardarea Iranului susținând că acesta reprezintă o amenințare nucleară iminentă, imediat după ce a afirmat că a distrus programul nuclear al acestei țări anul trecut. Vrea să ridice un nou zid tarifar după ce Curtea Supremă i-a respins eforturile anterioare folosind un argument fals despre munca forțată.

Cine știe ce justificare va inventa data viitoare, de exemplu când își va aminti că vrea să preia și Groenlanda și Canalul Panama, comentează The Guardian.

Este imprudent să credem că acest episod de agresiune gratuită este un eveniment izolat, că beligeranța SUA se va sfârși după alegerile din 2028, sau poate mai devreme dacă democrații reușesc să preia controlul asupra Congresului în noiembrie. Zeci de milioane de americani din baza MAGA sunt motivați de disprețul față de restul lumii, pe care o percep ca fiind trădătoare și abuzivă și, ei bine, „altfel”.

Această forță politică nu va dispărea curând. Pe lângă China care vrea să preia Taiwanul și Rusia care vrea țările baltice, „SUA scoate un argument din pălărie pentru a stârni haosul la întâmplare” trebuie adăugat la prima de risc a lumii, conchide publicația britanică.

