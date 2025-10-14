Live TV

„Războiul Rusiei reprezintă un risc pentru toți”, susține un oficial NATO. Moscova, acuzată că încalcă toate principiile fundamentale

cladire apartamente-ucraina (1)
Foto: Yan Dobronosov via Reuters

Încercarea Rusiei de a ocupa teritoriul ucrainean și de a dicta politicile unei națiuni suverane reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci și pentru securitatea globală, a spus marți un înalt oficial NATO, într-un interviu acordat Kyiv Post, în marja reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles.

„Ceea ce face Rusia – încercând să cucerească teritoriul, încercând să dicteze unei țări suverane cum să trăiască, ce politici să adopte – este inacceptabil. Încalcă Carta ONU, încalcă statul de drept, încalcă toate principiile fundamentale”, a spus oficialul, adăugând: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este, în primul rând, un risc pentru noi toți”.

În opinia acestuia, instabilitatea cauzată de agresiunea Moscovei afectează întreaga comunitate internațională, motiv pentru care sprijinul continuu acordat Ucrainei rămâne esențial. 

„Din păcate, cu toții suntem afectați de această instabilitate și continuăm să ajutăm Ucraina să reziste”.

Oficialul a subliniat că agresiunea Rusiei vizează și domeniul digital, amenințările cibernetice care vizează societățile din întreaga lume fiind în creștere.

„Observăm atacuri cibernetice provenind din toate părțile – de la actori statali, actori nestatali, organizații criminale – în scopuri politice, pentru crima organizată și ransomware”, a mai explicat acesta. „Acestea sunt provocări cu care ne confruntăm cu toții și care vor rămâne o realitate a vieții noastre și în viitor.”

Consolidarea rezilienței societății, au subliniat ei, este o lecție importantă pe care aliații NATO o pot învăța de la Ucraina: „Unul dintre lucrurile care m-au impresionat enorm, personal, este reziliența societății ucrainene în urma invaziei pe scară largă”, a declarat oficialul. 

„Ucraina s-a pregătit pentru gestionarea crizelor [procese], societatea civilă este dinamică și putem învăța lecții importante din această experiență. Acest lucru a fost esențial pentru capacitatea Ucrainei de a continua lupta după aproape patru ani.”

Oficialul a concluzionat că guvernele și societățile trebuie să se angajeze în discuții mai ample despre securitate, alocarea resurselor și dezvoltarea capacităților.

„Trebuie să explicăm că trăim într-un context complet diferit, care implică decizii politice foarte dificile”.

