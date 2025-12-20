Live TV

Razii antidrog de amploare în Italia: sute de arestări și peste o tonă de droguri confiscate

Foto: Getty Images

Sute de persoane au fost arestate şi circa 1,4 tone metrice de droguri au fost confiscate în timpul unei ample razii antidrog în mai multe oraşe italiene.

Operaţiunea s-a soldat cu 384 de arestări şi au fost confiscate 35 de kilograme de cocaină, 1.370 de kilograme de produse din canabis şi un kilogram de heroină, informează sâmbătă ANSA şi dpa preluate de Agerpres.

De asemenea, anchetatorii din cadrul forţelor mobile de intervenţie mobilizate în toată Italia au găsit 41 de arme de foc, 80 de arme cu lamă şi peste 300.000 de euro (351.386 de dolari) în numerar; banii sunt consideraţi a fi încasări din traficul de droguri.

Totodată, au fost verificate peste 300 de magazine care comercializează produse pe bază de canabis, iar cinci dintre ele din trei oraşe diferite au fost închise.

Editor : Ana Petrescu

