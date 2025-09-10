Live TV

Reacția ambasadorului SUA la NATO în cazul dronelor rusești doborâte de Polonia

Data publicării:
Matthew Whitaker la un birou
Matthew Whitaker. Foto: Profimedia

Statele Unite sunt umăr la umăr cu aliaţii lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker. Reacția lui vine în urma incidentului din Polonia, care a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian - prima oară când o ţară NATO deschide focul de la invazia rusă în Ucraina.

„Suntem alături de aliaţii noştri din NATO în faţa acestor încălcări ale spaţiului aerian şi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianţei”, a declarat ambasadorul american Matthew Whitaker pe X, potrivit News.ro.

Aproape douăzeci de drone ruseşti, venind inclusiv dinspre Belarusul vecin, au încălcat spaţiul aerian polonez. Primele incursiuni au început în jurul orei locale 23.30, a dezvăluit executivul polonez. La 3.48 dimineaţa, armata poloneză a informat populaţia cu privire la operaţiunea militară în curs, solicitând locuitorilor din regiunile estice ale ţării să rămână în case. După câteva ore, s-a confirmat că toate dronele au fost distruse, datorită intervenţiei avioanelor de luptă poloneze şi a avioanelor F-35 olandeze, sprijinite de Comandamentul aerian aliat al NATO.

Este prima dată când aeronavele NATO se confruntă cu „potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat”, a comentat un purtător de cuvânt al Shape, cartierul general al forţelor NATO în Europa.

Avioanele poloneze şi olandeze, F-16 şi F-35, au intervenit pentru „a face faţă” incursiunii dronelor pe cerul Poloniei. Bateriile germane Patriot, sisteme de apărare antiaeriană de concepţie americană prezente în Polonia, au fost de asemenea activate, potrivit purtătorului de cuvânt.

Un avion italian de supraveghere aeriană a intrat, de asemenea, în acţiune, potrivit aceleiaşi surse.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Șeful NATO îl somează pe...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
Digi Sport
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS acuzat de DIICOT că ar fi...
ID300416_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat...
muraru
Promisiunea României pentru a grăbi intrarea în Visa Waiver. Muraru...
profimedia-1035748215
„Blocăm totul!”. Proteste de amploare în Franța: aproape 300 de...
Ultimele știri
Crearea unei comisii care să ancheteze anularea turului 1 al alegerilor, respinsă. Cum au votat deputații la modificarea legii CCR
Agricultorii români care vor primi despăgubiri din fonduri UE. Ministru: Au fost alocați 11,5 milioane de euro
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat că a ucis o refugiată din Ucraina în orașul Charlotte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
steaguri piese de sah china sua taiwan
Miniştrii apărării din China și SUA au discutat despre Taiwan şi Marea Chinei de Sud
Vladimir Putin, Narendra Modi. Xi Jinping
Trump a cerut UE să impună tarife de 100%  Indiei și Chinei (The Guardian)
drone polonia militari politie
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: Dacă nu sunt drone în derivă, Rusia testează NATO. România trebuie să reacţioneze la fel ca Polonia
Steag NATO
Principalul organism de conducere al NATO s-a întrunit la cererea Poloniei. Consiliul Nord-Atlantic a mai discutat articolul 4 în 2022
nicusor dan 2
Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să se apere în fața dronelor rusești: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat portar. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din...
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
O nouă interdicţie la înmormântări. Obiectul esenţial pe care nu mai ai voie să îl duci în cimitir
Digi FM
Daciana Sârbu, declarații neașteptate după ce a făcut publică prima fotografie cu noul iubit: „„Nu totul...
Digi Sport
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Drew Barrymore și Catherine Zeta-Jones, despre omul care le-a schimbat cariera și viața: "Lui îi datorăm...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea