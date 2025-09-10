Reacția ambasadorului SUA la NATO în cazul dronelor rusești doborâte de Polonia

Statele Unite sunt umăr la umăr cu aliaţii lor, a asigurat miercuri ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker. Reacția lui vine în urma incidentului din Polonia, care a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian - prima oară când o ţară NATO deschide focul de la invazia rusă în Ucraina.

„Suntem alături de aliaţii noştri din NATO în faţa acestor încălcări ale spaţiului aerian şi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianţei”, a declarat ambasadorul american Matthew Whitaker pe X, potrivit News.ro.

Aproape douăzeci de drone ruseşti, venind inclusiv dinspre Belarusul vecin, au încălcat spaţiul aerian polonez. Primele incursiuni au început în jurul orei locale 23.30, a dezvăluit executivul polonez. La 3.48 dimineaţa, armata poloneză a informat populaţia cu privire la operaţiunea militară în curs, solicitând locuitorilor din regiunile estice ale ţării să rămână în case. După câteva ore, s-a confirmat că toate dronele au fost distruse, datorită intervenţiei avioanelor de luptă poloneze şi a avioanelor F-35 olandeze, sprijinite de Comandamentul aerian aliat al NATO.

Este prima dată când aeronavele NATO se confruntă cu „potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat”, a comentat un purtător de cuvânt al Shape, cartierul general al forţelor NATO în Europa.

Avioanele poloneze şi olandeze, F-16 şi F-35, au intervenit pentru „a face faţă” incursiunii dronelor pe cerul Poloniei. Bateriile germane Patriot, sisteme de apărare antiaeriană de concepţie americană prezente în Polonia, au fost de asemenea activate, potrivit purtătorului de cuvânt.

Un avion italian de supraveghere aeriană a intrat, de asemenea, în acţiune, potrivit aceleiaşi surse.

Editor : B.P.