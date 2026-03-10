Reacția Australiei, după ce cinci jucătoare din naţionala de fotbal a Iranului au părăsit cantonamentul. Premierul, lăudat de Trump

Australia a acordat vize umanitare pentru cinci membre ale echipei naţionale feminine de fotbal a Iranului, după ce jucătoarele au solicitat azil, temându-se de persecuţie pentru că au refuzat să cânte imnul naţional al ţării lor în timpul Cupei Asiei la fotbal feminin, informează presa internaţională.

Prim-ministrul Anthony Albanese a confirmat decizia la Canberra marţi, spunând că jucătoarele sunt acum în siguranţă, după ce poliţia a ajutat la scoaterea lor de sub supravegherea oficialilor iranieni luni seară, scrie News.ro.



„Australienii au fost mişcaţi de situaţia dificilă a acestor femei curajoase”, a declarat Albanese reporterilor. „Sunt în siguranţă aici şi ar trebui să se simtă ca acasă aici.”

Jucătoarele cărora li s-a acordat viza au fost identificate ca fiind Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh şi Atefeh Ramezanizadeh.

Ministrul de Interne, Tony Burke, a declarat că femeile „au fost mutate într-un loc sigur” de către poliţia australiană. El a spus că altor membre ale lotului li s-a spus că sunt binevenite să rămână în ţară.



„Chiar dacă oferta continuă să existe şi pentru alte membre ale echipei, este foarte posibil şi chiar probabil ca nu fiecare femeie din echipă să ia decizia de a profita de oportunitatea pe care Australia le-ar oferi-o”, a spus el.

Burke a spus că guvernul a purtat discuţii discrete cu jucătoarele timp de câteva zile.

Un oficial din domeniul migraţiei a declarat pentru ABC News că a furnizat informaţii celor cinci jucători care se temeau de represalii dacă se întorceau în Iran.



„Am fost implicat în a le explica şi a-i asigura că totul va fi sub control şi că procesarea vizelor va fi făcută de Ministerul Afacerilor Interne. Erau foarte îngrijoraţi pentru familiile lor din Iran, deoarece... dacă se întorc în Iran, se pot confrunta cu multe pericole, multe consecinţe, cum ar fi închisoarea sau chiar mai mult”, a spus acesta.



Imaginile televiziunilor au arătat mai multe jucătoare iranieni părăsind hotelul lor din oraşul Gold Coast cu autobuzul, iar ulterior, se pare că au ajuns la aeroportul oraşului.

Reacție internațională

Situaţia a atras atenţia internaţională, inclusiv din partea preşedintelui american Donald Trump, care a criticat iniţial perspectiva ca jucătoarele să fie forţate să se întoarcă în Iran, înainte de a lăuda acţiunile Australiei după ce a vorbit cu Albanese.



Într-o postare anterioară pe reţelele de socializare, Trump a avertizat că jucătoarelei vor fi „probabil ucise” dacă se vor întoarce acasă şi a spus că Statele Unite îi vor accepta dacă Australia nu o face. După o convorbire telefonică cu liderul australian, acesta a spus că Albanese „face o treabă foarte bună în această situaţie destul de delicată”.

Albanese a declarat că conversaţia a avut loc cu puţin timp înainte de ora 2 dimineaţa, ora locală.



„Am reuşit să-i transmit acţiunile pe care le-am întreprins în ultimele 48 de ore şi că cinci membri ai echipei au cerut asistenţă şi au primit-o”, a spus el.

Îngrijorările legate de siguranţa jucătoarelor au apărut pentru prima dată după ce acestea au refuzat să cânte imnul naţional iranian înainte de meciul de deschidere al turneului împotriva Coreei de Sud. Gestul a atras critici aspre la televiziunea de stat, unde comentatorii le-au etichetat pe jucătoare drept „trădătoare de război” şi le-au descris tăcerea drept „culmea dezonoarei”.



Controversa a avut loc în timp ce turneul din Australia a coincis cu escaladarea conflictului din Iran în urma atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului, care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.



Echipa iraniană a cântat ulterior imnul înainte de al doilea meci împotriva ţării gazdă, Australia, stârnind temeri în rândul activiştilor că jucătoarele au fost presaţi de oficialii care însoţeau lotul.



Campania Iranului s-a încheiat duminică, după ce o înfrângere cu 2-0 în faţa echipei din Filipine. Oficialii iranieni au declarat că echipa plănuise să se întoarcă acasă prin Dubai, dar acum va căuta rute alternative de călătorie.



Australia a oferit anterior refugiu la peste 20 de membre ale echipei feminine de cricket din Afganistan, după ce talibanii au interzis sportul feminin după revenirea lor la putere în 2021.

