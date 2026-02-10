Reacția Canadei după ce Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui pod la frontiera cu SUA

Lideri politici şi ai mediului de afaceri din Canada au dezaprobat vehement ameninţarea preşedintelui SUA, Donald Trump, că va bloca deschiderea podului Gordie Howe, aproape terminat, între Windsor, în provincia canadiană Ontario, şi Detroit, în statul american Michigan.

Construcţia podului numit după hocheistul canadian Gordie Howe a început în 2018; urmează să fie a treia rută peste râul Detroit, strâmtoarea dintre lacurile St. Clair şi Erie. Prin coridorul Windsor-Detroit se desfăşoară circa 25% din comerţul bilateral canadiano-american, legătura fiind vitală în special pentru industria auto, potrivit presei locale preluată de Xinhua, citată de Agerpres.

Trump a apreciat podul în 2017, în timpul primului său mandat prezidenţial, afirmând că va constitui o „legătură economica vitală între cele două ţări ale noastre”, dar acum a pretins că Statele Unite ar trebui să deţină „cel puţin jumătate” din construcţia finanţată printr-o investiţie guvernamentală canadiană de 6,4 miliarde de dolari canadieni (circa 4,7 miliarde de dolari americani).

„Nu voi permite să se deschidă acest pod până când Statele Unite nu primesc o contestaţie pentru tot ce le-am dat şi de asemenea, important, până când Canada tratează Statele Unite cu Corectitudinea şi Respectul pe care le merităm”, a scris preşedintele, luni seara, pe reţeaua sa Truth Social (majusculele îi aparţin - n. red.).

„E nebunesc”

Canada intenţionează să îşi recupereze costurile prin taxa de pod, care după amortizare urmează să fie împărţită cu statul Michigan.

Primarul din Windsor, Drew Dilkens, a apreciat că „e nebunesc, când citesc acea postare (a lui Trump) nu pot crede ce citesc. E doar încă un limitator de viteză pus de Donald Trump în calea lucrurilor bune care se fac, nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru a lui”. El a precizat că la construcţia părţii din SUA a podului s-a folosit oţel american.

Preşedinta Camerei de Comerţ Canadiene, Candace Laing, a avertizat că blocarea deschiderii podului ar fi „autodistructivă”, iar calea de urmat nu este dezmembrarea coridoarelor de transport existente, ci este de fapt construcţia de poduri.

