Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

Data actualizării: Data publicării:
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez. Foto: Profimedia Images

China a avut o primă reacție la declarațiile Rusiei privind un presupus atac asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin. Beijingul a făcut apel la prudență pentru a evita escaladarea conflictului, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, citat de RBC Ukraine

Beijingul consideră că războiul poate fi rezolvat numai prin mijloace diplomatice.

„Dialogul și negocierile sunt singura cale viabilă de a rezolva criza din Ucraina”, afirmă Lin Jian.

Ministerul chinez de Externe subliniază că o escaladare suplimentară este inacceptabilă, în ciuda amenințărilor Moscovei cu o posibilă „lovitură de represalii”.

În același timp, partea chineză nu a evaluat veridicitatea declarațiilor Rusiei și nu și-a exprimat nicio părere cu privire la presupusul atac în sine.

Lin Jian solicită, de asemenea, tuturor părților să respecte trei principii cheie.

„Solicităm tuturor părților implicate să respecte trei principii: fără extinderea conflictului din câmpul de luptă, fără escaladarea conflictului și fără provocarea unor conflicte suplimentare, pentru a detensiona situația și a crea condiții pentru o soluție politică a crizei”, afirmă diplomatul.

Declarațiile acestuia vin după ce Rusia a acuzat Ucraina că ar fi atacat reședința lui Putin și a amenințat cu un represalii. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că au fost stabilite țintele și momentul atacului.

Cu toate acestea, Rusia nu a furnizat încă dovezi credibile care să susțină acuzațiile sale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat declarația Rusiei drept o altă minciună și a făcut apel la prudență, deoarece consideră că Kremlinul pregătește pur și simplu terenul pentru noi atacuri, posibil asupra Kievului.

„Rusia o face din nou, folosind declarații periculoase pentru a submina toate realizările eforturilor noastre diplomatice comune cu echipa președintelui Trump. Continuăm să colaborăm pentru a apropia pacea. Această presupusă poveste despre „atacul asupra reședinței” este o invenție completă menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv Kievului, precum și refuzul Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului.

Minciuni tipice rusești. Mai mult, rușii au vizat deja Kievul în trecut, inclusiv clădirea Cabinetului de Miniștri. Ucraina nu ia măsuri care pot submina diplomația. Dimpotrivă, Rusia ia întotdeauna astfel de măsuri. Aceasta este una dintre numeroasele diferențe dintre noi. (...) Nu putem permite Rusiei să submineze eforturile de realizare a unei păci durabile”, a declarat luni președintele ucrainean.

