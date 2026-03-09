Live TV

Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Data publicării:
Mojtaba Khamenei, Son Of Iran's Supreme Leader, Tehran - 31 May 2019
Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

China şi-a exprimat luni opoziţia faţă de orice acţiune externă care l-ar viza pe noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei, relatează AFP.

„China se opune oricărei ingerinţe în afacerile externe ale altor ţări, indiferent sub ce pretext, şi suveranitatea, securitatea şi integritatea teritorială a Iranului trebuie să fie respectate”, a declarat în cadrul unui briefing de presă un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Guo Jiakun, întrebat despre ameninţările americane şi israeliene.

Israelul a avertizat miercuri că noul lider suprem iranian va fi „o ţintă”, înainte chiar de desemnarea lui Mojtaba Khamenei. Preşedintele american Donald Trump a spus că noul Ghid suprem „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa.

Purtătorul de cuvânt chinez a prezentat numirea lui Mojtaba Khamenei ca pe o afacere internă iraniană.

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

„Am luat cunoştinţă de informaţiile pe acest subiect. Este vorba despre o decizie luată de partea iraniană în conformitate cu constituţia sa”, a spus el.

Beijingul şi-a exprimat nemulţumirea faţă de operaţiunile militare şi israeliene şi moartea fostului Ghid suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului şi căruia îi urmează în funcţie Mojtaba Khamenei.

„China face apel la părţi să înceteze imediat operaţiunile militare, să reia dialogul şi negocierile imediat ce va fi posibil şi să evite orice nouă escaladare a tensiunilor”, a repetat purtătorul de cuvânt.

Experţii consideră că este improbabil, în pofida impactului asupra importurilor sale de petrol, ca China să-şi sacrifice interesele şi să facă front comun împotriva SUA pentru a-şi ajuta partenerul iranian, notează

 

