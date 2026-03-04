Reacția Chinei după ameninţările lui Donald Trump la adresa Spaniei

China a respins miercuri ideea utilizării comerţului ca instrument de presiune politică, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de războiul din Iran, informează Xinhua şi EFE.

„Comerţul nu trebuie utilizat nici ca armă, nici ca instrument”, a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Extern, Mao Ning, ca răspuns la întrebări privind declaraţiile de marţi ale preşedintelui american în care a calificat Spania drept un aliat „teribil” şi a ameninţat că va „opri tot comerţul” cu această ţară sau chiar că va impune un embargo.

Reacţia celei de-a doua economii a lumii are loc la o zi după ce preşedintele Trump a atacat guvernul spaniol pentru că a refuzat autorizarea utilizării bazelor de la Rota (Cadiz) şi Moron (Sevilla) pentru operaţiuni legate de ofensiva împotriva Iranului, potrivit Agerpres.

Mao Ning a insistat, de asemenea, că atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului „încalcă dreptul internaţional”, o acuzaţie pe care Beijingul a susţinut-o încă de la începutul operaţiunilor militare, solicitând încetarea imediată a acestora.

Răspunsul executivului spaniol condus de Pedro Sanchez la ameninţările liderului american a fost că Madridul îşi respectă angajamentele faţă de NATO şi că orice revizuire a relaţiei bilaterale va trebui să respecte legalitatea internaţională şi acordurile dintre UE şi SUA.

La rândul său, Comisia Europeană şi-a exprimat încrederea că Washingtonul îşi va respecta angajamentele comerciale şi a afirmat că va proteja interesele UE.

