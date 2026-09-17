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Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei

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Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez. Foto: REUTERS/Florence Lo
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China a respins joi orice „ingerinţă sau coerciţie" în relaţiile sale comerciale cu alte state, după ce Congresul SUA a adoptat o lege care, dacă va fi promulgată de preşedintele Donald Trump, îi va permite acestuia să impună ca sancţiuni secundare taxe vamale de până la 100% împotriva ţărilor care cumpără produse energetice ruseşti.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a spus la o conferinţă de presă că Beijingul menţine o cooperare economică şi comercială „normală" cu toate ţările lumii, pe baza principiilor „egalităţii" şi „avantajului reciproc", relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Această cooperare nu este îndreptată împotriva niciunei ţări terţe şi nu trebuie să fie supusă ingerinţelor sau coerciţiei din partea niciunei ţări terţe", a adăugat oficialul chinez, răspunzând unei întrebări despre legea votată de Congresul american.

China se opune „în mod consecvent" sancţiunilor unilaterale lipsite de fundament în dreptul internaţional şi care nu au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU, a subliniat purtătorul de cuvânt al MAE chinez.

Camera Reprezentanţilor a SUA a adoptat miercuri legea aşa-numită Lindsey O. Graham - iniţiată de acest senator republican decedat în iulie - privind noi sancţiuni împotriva Rusiei şi Iranului. Proiectul a fost deja votat favorabil de Senat şi mai are acum nevoie doar de semnătura preşedintelui Donald Trump pentru a intra în vigoare.

Această lege i-ar permite liderului de la Casa Albă să impună ca sancţiuni secundare taxe vamale de până la 100% asupra produselor importate în SUA din ţări care cumpără petrol şi gaz rusesc, o măsură ce ar putea afecta în special China şi India. Legea nu prevede impunerea automată a unor astfel de taxe, ci autorizează administraţia americană să le aplice prin anumite mecanisme.

Pachetul inclus în aceeaşi lege mai prevede sancţiuni împotriva oficialilor, băncilor şi sectoarelor strategice ale economiei ruse, precum şi împotriva aşa-numitei „flote din umbră" folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni. Actul normativ extinde şi anumite sancţiuni financiare împotriva Iranului.

Editor : A.R.

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