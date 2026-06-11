Reacția Chinei după ce Statele Unite și Iranul au reluat atacurile în Orientul Mijlociu

Beijingul a transmis, joi, ca Statele Unite şi Iranul să-şi înceteze „imediat” operaţiunile militare și „să revină la dialog și negocieri”, relatează France Presse.

Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a reiterat „grava preocupare (a Chinei) faţă de situaţie”.

„China îndeamnă cu fermitate părţile implicate să înceteze imediat operaţiunile militare şi să revină la dialog şi negocieri”, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

Cele două părţi trebuie să răspundă eforturilor de mediere în curs şi să încheie o „încetare a focului completă şi durabilă cât mai repede posibil”, a afirmat Lin Jian, a cărui ţară susţine eforturile de mediere din partea Pakistanului.

„De la începutul conflictului, China menţine o comunicare strânsă cu toate părţile implicate, inclusiv cu Iranul”, a mai spus diplomatul chinez. Beijingul intenţionează „să continue să joace un rol activ în restabilirea păcii”, a declarat el.

Reacția vine în contextul în care Statele Unite şi Iranul s-au atacat reciproc în noaptea de marţi spre miercuri, în ciuda unui armistiţiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de cinci săptămâni de bombardamente.

Ca represalii la ultimele lovituri americane, Gărzile Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare Ali al-Salem şi Ahmad al-Jaber, din Kuweit, şi asupra bazei aeriene Sheikh Isa, din Bahrain. Mass-media iraniene anunţaseră anterior un atac asupra cartierului general al Flotei a 5-a americane din Bahrain.

Totodată, autoritatea maritimă iraniană a confirmat închiderea totală a Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru transportul de hidrocarburi, relatează France Presse.

„Din cauza tensiunilor provocate de agresiunea forţelor americane în regiune, Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la noi ordine”, a anunţat Autoritatea Strâmtorii din Golful Persic (PGSA), organism responsabil de gestionarea acestei căi maritime.

Iranul blochează Strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului pe 28 februarie, dar până în prezent forţele armate iraniene permiteau zilnic trecerea a aproximativ 20 de nave prin această zonă.

China este pentru Iran un important partener economic şi diplomatic, notează AFP.

Editor : C.L.B.