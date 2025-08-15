Live TV

Reacția Chinei după ce țări europene au amenințat că vor impune noi sancțiuni Iranului

Data publicării:
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez. Foto: Profimedia Images

China a declarat, vineri, că se opune noilor sancţiuni pe care trioul european Germania, Franţa şi Regatul Unit ameninţă să le reimpună Iranului dacă nu se găseşte o soluţie diplomatică la programul său nuclear până la sfârşitul lunii august, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

China se opune sancţiunilor şi „consideră ca acestea nu ajută părţile să construiască un climat de încredere şi să elimine divergenţele, şi nu sunt propice eforturilor diplomatice pentru o reluare rapidă a discuţiilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, într-un comunicat.

Iranul a declarat joi că lucrează cu China şi Rusia pentru a preveni restabilirea sancţiunilor europene, care au fost relaxate după un acord din 2015 în schimbul unor restricţii asupra programului nuclear al Iranului.

Conform acordului, care expiră în octombrie, orice parte semnatară poate reimpune sancţiunile.

Miercuri, miniştrii de externe din grupul E3 - Regatul Unit, Franţa şi Germania - au ameninţat că vor face acest lucru într-o scrisoare comună adresata secretarului general al ONU, Antonio Guterres, şi Consiliului de Securitate.

În scrisoare, miniştrii celor trei ţări au afirmat că sunt „gata să declanşeze mecanismul” de reimpunere a tuturor sancţiunilor internaţionale împotriva Teheranului.

„Vom încerca să prevenim acest lucru”, a declarat joi, la televiziunea de stat, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

„Dacă acest lucru nu funcţionează şi îl vor implementa, avem instrumentele necesare pentru a răspunde. Vom discuta acest lucru la momentul potrivit”, a spus el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
Digi Sport
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump intra in avionul air force one
Summit în Alaska. Trump este în avion, să-l întâlnească pe Putin: „Nu...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Imagini cu...
fulger furtuna
Cod galben de furtuni puternice în șase județe din țară. Ce zone sunt...
Ultimele știri
Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu
Aglomerație pe șoselele spre mare și munte și blocaj pe calea ferată, de Sf. Maria. Cum a arătat începutul minivacanței pe austostrăzi
Operațiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Figurile lui Donald Trump și Narendra Modi incendiate la un protest în India / întâlnire între Donald Trump și Narendra Modi la Casa Albă
Ruptura șocantă dintre SUA și India. În doar patru luni, Trump a ajuns la un pas să distrugă o relație clădită într-un sfert de secol
profimedia-1003842254
China introduce un nou tip de viză pentru tinerii profesionişti din domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Când intră în vigoare măsura
USS Higgins
Marina chineză pretinde că a „alungat” un distrugător american dintr-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone Shahed, în timp ce Teheranul nu s-a ales cu nimic
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...