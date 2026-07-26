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Reacția furioasă a Iranului după un atac ucrainean asupra unei nave în Marea Caspică. Ce spune Zelenski

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volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Ministerul de Externe iranian a condamnat un atac ucrainean cu drone asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, precizând că explozia provocată la bordul navei a ucis un marinar şi a rănit un altul.

Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune şi a afirmat că îşi va apăra interesele şi securitatea naţională, acuzând în acelaşi timp Ucraina că încearcă să extindă războiul său cu Rusia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Mai devreme sâmbătă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că armata ucraineană a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească şi nave folosite pentru transporturi militare către Iran.

„Am obţinut rezultate foarte solide cu lovituri la mare distanţă în Marea Caspică, inclusiv nave folosite pentru transporturi militare care implică Iranul”, a scris el pe reţeaua de socializare X.

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Zelenski nu a oferit detalii suplimentare, cum ar fi dacă acele nave ar fi avut încărcături la bord în momentul atacului sau dacă doar au fost folosite anterior pentru transporturi către Iran.

Şi serviciul de securitate al Ucrainei a afirmat că drone ucrainene au lovit în Marea Caspică două cargouri, Port Olia şi Begei, despre care Kievul crede că au fost folosite în transporturi militare din Rusia către Iran.

Acelaşi serviciu mai afirmă că a fost de asemenea lovită cu drone ucrainene în Marea Caspică platforma petrolieră Filanovski, care aparţine companiei ruse Lukoil.

Editor : B.P.

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