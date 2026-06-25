Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate” la „războiul de agresiune ilegal” declanşat împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Satelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului.

Baghai a reacţionat la declaraţiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora „500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia” pentru a sprijini operaţiunea militară israelo-americană „Epic Fury”, lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rutte a afirmat, de asemenea, că aeroportul din Bucureşti şi-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operaţiuni şi că, în timpul conflictului, au fost efectuate între 4.000 şi 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene.

„Este vorba aici de o mărturisire clară şi zdrobitoare a complicităţii active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU”, a scris Baghai pe X, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia şi România ca fiind ţări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a subliniat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian.

„Aceste ţări, precum şi toate celelalte ţări europene care au susţinut agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor cetăţeni şi întregii lumi de ce au ales să se facă complici la acest act flagrant de agresiune şi la comiterea unor atrocităţi în masă împotriva populaţiei iraniene”, a adăugat el.

În Italia, Ministerul Apărării a condamnat miercuri declaraţiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis „un mesaj complet înşelător”, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-şi folosească bazele doar pentru zboruri tehnice şi logistice, şi nu pentru misiuni de luptă.

Editor : B.P.