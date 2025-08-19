Reacția furioasă a lui Benjamin Netanyahu după ce Australia a anunțat că va recunoaște Palestina

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că omologul său australian Anthony Albanese a abandonat comunitatea evreiască din Australia şi a trădat Israelul, o afirmaţie care ar putea tensiona şi mai mult relaţiile diplomatice, afectate de războiul din Fâşia Gaza, relatează Reuters.

Declaraţiile lui Netanyahu au loc după revocarea, luni, de către Israel a vizelor diplomaţilor australieni la Autoritatea Palestiniană, după o decizie a Canberrei de a recunoaşte statul Palestina şi de a anula viza unui deputat israelian extremist.

"Istoria îşi va aduce aminte de Albanese aşa cum este: un politician slab care a trădat Israelul şi i-a abandonat pe evreii Australiei", a postat Netanyahu pe contul de X al premierului israelian în limba engleză.

Parlamentarul israelian urma să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Australia, care s-a confruntat cu o puternică creştere a atacurilor antisemite după începerea războiului Israelului cu gruparea Hamas în Fâşia Gaza, cu aproape doi ani în urmă.

Ministrul australian Penny Wong a catalogat luni decizia Israelului de a revoca vizele reprezentanţilor la Autoritatea Palestiniană drept "o reacţie nejustificată" şi a spus că guvernul lui Netanyahu creşte izolarea diplomatică a Israelului.

Israelul se confruntă cu o presiune internaţională tot mai mare din cauza numărului de morţi provocat de ofensiva sa militară în Fâşia Gaza. Albanese a declarat pe 12 august că Netanyahu nu recunoaşte realitatea în ce priveşte criza umanitară din Gaza.

Albanese a făcut declaraţia la o zi după ce a anunţat că Australia ar putea recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie, urmând exemplul Franţei, Regatului Unit şi Canadei.

Netanyahu a mai spus că decizia australiană de recunoaştere a statului palestinian va servi drept recompensă pentru atacul Hamas de pe 7 octombrie 2023 din Israel, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza.

Editor : A.R.