Live TV

Reacția furioasă a lui Medvedev după arestarea bloggerului militar rus în Muntenegru

Data publicării:
Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Medvedev sugerează reținerea cetățenilor occidentali pentru schimburi de prizonieri

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a îndemnat rușii să evite țările europene și a susținut că aceștia riscă să fie arestați în cadrul unei campanii care vizează cetățenii ruși, scrie Kyiv Post. Comentariile sale au urmat după reținerea bloggerului și fondatorului Rîbar, Mihail Zvinchuk, a soției sale și a altor trei persoane în Muntenegru. Medvedev a sugerat, de asemenea, extinderea listei de deținuți europeni și americani din Rusia pentru a-i schimba cu rușii reținuți în străinătate.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a avertizat pe ruși să nu călătorească în Europa, susținând că sentimentul anti-rus în creștere ar putea expune orice cetățean rus la riscul de a fi arestat.

Într-o postare pe Telegram și pe platforma rusă de socializare MAX, el a reacționat la reținerea lui Mihail Zvinchuk, fondatorul canalului Telegram pro-război „Rybar”, a soției sale și a altor trei persoane în Muntenegru, vineri, 9 octombrie.

Medvedev a afirmat că Europa a declarat „vânătoare deschisă” împotriva rușilor.

„De fapt, s-a declarat vânătoare împotriva tuturor (subliniez, tuturor) rușilor”, a scris el.

El a spus că este „o prostie ca oamenii noștri să umble prin țările europene, chiar și cu intenții bune și obiective importante”.

„Orice rus ar putea deveni o țintă. Nici vizele, nici invitațiile, nici alte garanții nu oferă protecție. Oricine poate fi arestat, mai ales dacă spune adevărul despre țările occidentale, UE și regimul neonazist de tip Bandera.”

El a adăugat: „Ei primesc cu brațele deschise doar «gunoiul care se mută» – și chiar și asta este doar temporar”, referindu-se pe un ton disprețuitor la rușii care s-au mutat în străinătate.

Citește și: Bloggerul militar rus arestat în Muntenegru a fost declarat ameninţare la adresa securităţii naţionale și expulzat

Medvedev sugerează reținerea cetățenilor occidentali pentru schimburi de prizonieri

Medvedev a sugerat că Rusia ar trebui să-și „extindă rezerva de deținuți disponibili pentru schimb”, propunând reținerea cetățenilor europeni și americani pentru a asigura eliberarea rușilor.

„Este destul de probabil acum că va trebui să completăm fondul de schimb cu idioți europeni și americani pentru a ne scoate propriii oameni. Nu există altă cale: când trăiești printre lupi, trebuie să urli ca un lup”, a scris el.

Rusia a asigurat anterior întoarcerea cetățenilor săi prin schimburi care au implicat cetățeni occidentali deținuți în închisorile rusești. Un schimb de prizonieri din august 2024 a inclus eliberarea reporterului de la Wall Street Journal, Evan Gershkovich, și a fostului pușcaș marin american Paul Whelan, alături de personalități ale opoziției ruse.

Acordul a stârnit dezbateri cu privire la faptul dacă astfel de acorduri încurajează noi rețineri, o preocupare analizată în articolul de opinie al Kyiv Post privind diplomația ostaticilor.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
2
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Christa Pike
5
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de...
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Digi Sport
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mikhail Zvinchuk Rybar
Bloggerul militar rus arestat în Muntenegru a fost declarat ameninţare la adresa securităţii naţionale și expulzat
profimedia-0775317848
Un spion rus căutat de SUA a fost arestat în Muntenegru. Pe capul lui Mihail Zvinciuk era pusă o recompensă de 10 milioane $
tranzactii imobiliare
Finlanda blochează șase tranzacții imobiliare cu cetățeni din Rusia și alte țări. Motivul invocat de autorități
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
soldati nord coreeni
Soldaţii nord-coreeni capturaţi de Ucraina pe front refuză să se întoarcă în „raiul” lui Kim Jong-un. Unde au ajuns aceștia
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4831
Cum răspunde Luca Niculescu, întrebat dacă își va depune mandatul...
ciuma
„Nici grozav, nici groaznic”. De ce nimeni nu are încredere în Rusia...
Imagine cu Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române.
„Supat”, „colivăreasă” și „vamaioți”, cuvintele din DOOM3 care...
Japan's Princess Aiko visits special concert in Tokyo
Cel mai popular membru al familiei regale japoneze: apare pe...
Ultimele știri
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Obligația prevăzută de lege pentru recuperarea permisului suspendat. Când se prelungește sancțiunea cu 30 de zile
Mulți locuitori din Kiev se pregătesc să plece înainte de iarnă. Atacurile rusești și frigul îi împing să-și părăsească locuințele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pur și simplu wow! Catherine Zeta-Jones, ca o puștoaică în New York, în colanți din piele și pantofi cu...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Alberto Soro: „Dinamo se bate la titlu!”. Spaniolul dezvăluie secretele „câinilor” lui Nuno Campos. Interviu...
Adevărul
De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momente neverosimile: a omorât arbitrul în timpul meciului cu o lovitură și a fost arestat pe loc!
Pro FM
Un rol celebru, o dependență dezastruoasă, Demi Moore și Madonna. Povestea din culisele Hollywoodului...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Polițiștii din Satu Mare au o nouă misiune: să cântărească lemnele de foc pentru încălzirea sediilor. Val de...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”