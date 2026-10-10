Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a îndemnat rușii să evite țările europene și a susținut că aceștia riscă să fie arestați în cadrul unei campanii care vizează cetățenii ruși, scrie Kyiv Post. Comentariile sale au urmat după reținerea bloggerului și fondatorului Rîbar, Mihail Zvinchuk, a soției sale și a altor trei persoane în Muntenegru. Medvedev a sugerat, de asemenea, extinderea listei de deținuți europeni și americani din Rusia pentru a-i schimba cu rușii reținuți în străinătate.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a avertizat pe ruși să nu călătorească în Europa, susținând că sentimentul anti-rus în creștere ar putea expune orice cetățean rus la riscul de a fi arestat.

Într-o postare pe Telegram și pe platforma rusă de socializare MAX, el a reacționat la reținerea lui Mihail Zvinchuk, fondatorul canalului Telegram pro-război „Rybar”, a soției sale și a altor trei persoane în Muntenegru, vineri, 9 octombrie.

Medvedev a afirmat că Europa a declarat „vânătoare deschisă” împotriva rușilor.

„De fapt, s-a declarat vânătoare împotriva tuturor (subliniez, tuturor) rușilor”, a scris el.

El a spus că este „o prostie ca oamenii noștri să umble prin țările europene, chiar și cu intenții bune și obiective importante”.

„Orice rus ar putea deveni o țintă. Nici vizele, nici invitațiile, nici alte garanții nu oferă protecție. Oricine poate fi arestat, mai ales dacă spune adevărul despre țările occidentale, UE și regimul neonazist de tip Bandera.”

El a adăugat: „Ei primesc cu brațele deschise doar «gunoiul care se mută» – și chiar și asta este doar temporar”, referindu-se pe un ton disprețuitor la rușii care s-au mutat în străinătate.

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Medvedev sugerează reținerea cetățenilor occidentali pentru schimburi de prizonieri

Medvedev a sugerat că Rusia ar trebui să-și „extindă rezerva de deținuți disponibili pentru schimb”, propunând reținerea cetățenilor europeni și americani pentru a asigura eliberarea rușilor.

„Este destul de probabil acum că va trebui să completăm fondul de schimb cu idioți europeni și americani pentru a ne scoate propriii oameni. Nu există altă cale: când trăiești printre lupi, trebuie să urli ca un lup”, a scris el.

Rusia a asigurat anterior întoarcerea cetățenilor săi prin schimburi care au implicat cetățeni occidentali deținuți în închisorile rusești. Un schimb de prizonieri din august 2024 a inclus eliberarea reporterului de la Wall Street Journal, Evan Gershkovich, și a fostului pușcaș marin american Paul Whelan, alături de personalități ale opoziției ruse.

Acordul a stârnit dezbateri cu privire la faptul dacă astfel de acorduri încurajează noi rețineri, o preocupare analizată în articolul de opinie al Kyiv Post privind diplomația ostaticilor.

Editor : Ana Petrescu