Ungaria nu va accepta ca următorul buget al UE pe şapte ani (2028-2034) să fie condiţionat de finanţarea Ucrainei, a declarat luni seară premierul ungar Peter Magyar, după ce cancelarul german Friedrich Merz a ameninţat că va bloca acest buget dacă statele UE nu se angajează să ofere Kievului un sprijin financiar suplimentar, relatează agenţia MTI.

Vorbind la o conferinţă de presă în capitala slovacă Bratislava după o reuniune a ţărilor Grupului de la Vişegrad (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria), la care a fost invitată şi Austria, premierul ungar a subliniat că celelalte state membre ale UE trebuie să ţină cont de faptul că ţările din Europa Centrală au o moştenire istorică diferită, că războiul din Ucraina este mai aproape de aceste ţări decât de alte state membre, că presiunea migraţiei se resimte mai puternic în cazul lor şi ele se confruntă cu preţuri ridicate la energie într-o măsură mult mai acută decât altele.

Referindu-se la propunerea de buget multianual al UE înaintată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, care prevede o reducere cu 200 de miliarde de euro faţă de propunerea iniţială a Comisiei Europene, premierul Peter Magyar a spus că nu o consideră, sub nicio formă, o bază de negociere.

Şi gazda reuniunii, premierul slovac Robert Fico, a menţionat că propunerea avansată de Antonio Costa este „inacceptabilă” pentru toate cele cinci state participante la această întâlnire, „întrucât nu abordează chestiunile fundamentale”, relatează agenţia TASR, citată de Agerpres.

În opinia şefului guvernului ungar, lucrurile începuseră să evolueze într-o direcţie bună în timpul preşedinţiilor cipriotă şi irlandeză ale Consiliului UE, dar acum direcţia este una „foarte proastă”.

Magyar a adăugat că i-a transmis lui Antonio Costa un lung mesaj, în care îi spune inclusiv că consideră complet inutil summitul european extraordinar convocat săptămâna aceasta joi şi vineri pentru discuţii în special asupra cadrului financiar multianual aferent perioadei 2028-2034.

Astfel de discuţii, mai consideră premierul ungar, ar trebui să se desfăşoare atunci când propunerile părţilor se vor fi apropiat unele de altele şi „nu are sens” să se discute două zile la Bruxelles doar pentru a nu ajunge la nicio înţelegere.

De asemenea, premierul Peter Magyar a subliniat că Ungaria nu va accepta ca finanţarea Ucrainei să fie legată de bugetul multianual al UE. El a confirmat că, la fel ca Slovacia, Polonia, Republica Cehă şi Austria, Ungaria este solidară cu Ucraina şi îi va oferi tot sprijinul.

„Am făcut acest lucru în trecut şi îl vom face şi în viitor”, a spus el, adăugând însă că este inacceptabil ca ajutorul pentru Ucraina să fie „impus” ca obligatoriu, sau să fie folosit ca o ameninţare ori ca o condiţie.

Premierul ungar a remarcat faptul că unele guverne europene speră să-şi crească popularitatea pe plan intern prin reducerea contribuţiilor la bugetul UE, dar a avertizat că Ungaria nu va plăti preţul pentru deciziile sociale şi politice greşite ale altor state membre.

„Vom fi prezenţi şi vom fi constructivi”, a asigurat el, adăugând că la Bruxelles toată lumea ştie, în linii mari, unde se află calea de mijloc şi compromisul.

După ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene un ajutor financiar de încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor, în plus faţă de împrumutul de 90 de miliarde de euro aflat în derulare pentru perioada 2026-2027, cancelarul german Friedrich Merz a ameninţat luna aceasta că va bloca bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 dacă statele membre nu vor contribui la acest ajutor pentru Ucraina.

Această declaraţie a cancelarului german a fost descrisă atunci de premierul slovac Robert Fico drept un „caz clar de şantaj”. Fico a adăugat că Slovacia are în interiorul UE aceeaşi putere de veto ca Germania şi, ca ţară suverană, are dreptul la propria opinie în această chestiune.

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută un nou împrumut pentru Ucraina, de 45 de miliarde de euro. La fel ca împrumutul precedent de 90 de miliarde de euro, noul împrumut ar urma să fie rambursat de Ucraina numai dacă Rusia i-ar plăti „reparaţii de război”, altfel va fi plătit de statele europene garante. Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia au fost scutite de la oferirea de garanţii pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro, întrucât au refuzat să participe la acest mecanism de garantare.

Editor : C.L.B.