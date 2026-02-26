Reacția furioasă a Rusiei după ce ministrul britanic al Apărării a vorbit despre trimiterea de trupe în Ucraina

Rusia a răspuns joi Regatului Unit că desfăşurarea unor trupe britanice în Ucraina va prelungi războiul, nicidecum nu-i va pune capăt, după ce ministrul britanic al apărării a vorbit din nou despre o astfel de desfăşurare ca formă de garanţie de securitate în eventualitatea unui acord de pace.

Într-un editorial publicat în weekend, ministrul britanic al apărării, John Healey, a scris: „Vreau să fiu secretarul apărării care desfăşoară trupe britanice în Ucraina, întrucât aceasta va însemna că războiul în sfârşit s-a terminat”.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, a reacționat la afirmaţiile ministrului britanic al apărării din editorialul publicat.

„Contrar concepţiei greşite a lui Healey, desfăşurarea de trupe britanice în Ucraina nu va însemna sfârşitul războiului, ci mai degrabă o prelungire a conflictului şi o creştere a riscului unei confruntări militare pe scară largă care să implice mult mai multe state”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Ea a repetat că Rusia va considera orice trupe străine din Ucraina drept ţinte legitime.

Cine vrea să trimită trupe în Ucraina

Franţa şi Regatul Unit insistă în mod special să trimită trupe în Ucraina odată ce s-ar ajunge la o încetare a focului cu Rusia. Parisul şi Berlinul au reuşit să obţină un acord în acest sens din partea ţărilor „Coaliţiei de Voinţă” - majoritatea ţări europene susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia.

La reuniunea acestei coaliţii desfăşurată în ianuarie la Paris, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declaraţie de intenţie despre desfăşurarea unor trupe de menţinere a păcii în Ucraina, în cazul unui acord de pace.

Conform planului franco-britanic, „după încetarea focului, Regatul Unit şi Franţa vor crea centre militare în toată Ucraina şi vor construi facilităţi securizate pentru arme şi echipamente militare, pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Ucrainei”, a declarat Starmer.

La rândul său, Macron a spus după reuniunea de la Paris că, de asemenea după încetarea focului, „câteva mii” de soldaţi francezi ar putea fi desfăşuraţi în Ucraina.

Dar „toate aceste unităţi şi instalaţii vor fi considerate ţinte militare legitime de către forţele armate ruse”, a atenţionat atunci purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova.

„Aceste avertismente au fost repetate de mai multe ori la cel mai înalt nivel şi rămân de actualitate”, a subliniat ea.

