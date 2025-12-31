Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii

Ministerul de externe rus i-a convocat marţi pe însărcinaţii cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei pentru a protesta faţă de decizia de a impune restricţii misiunilor diplomatice ruse din aceste ţări.

Ministerul de externe rus i-a convocat pe însărcinaţii cu afaceri interimari ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei, cărora le-a transmis „un protest ferm faţă de implementarea de către autorităţile neprietenoase ale acestor ţări a reglementărilor privind activităţile administrative ale ambasadelor din Riga, Vilnius şi Tallinn”, potrivit unui comunicat al diplomației ruse, scrie Agerpres.

MAE rus i-a avertizat pe diplomaţii din statele baltice că „cererile ilegale implementate vor îngreuna semnificativ activitatea misiunilor diplomatice din străinătate, încălcând grav articolul 25 din Convenţia de la Viena din 1961 privind relaţiile diplomatice”.

Aceste legi, a subliniat ministerul, „obligă Letonia, Lituania şi Estonia, în calitate de ţări gazdă, să garanteze misiunilor diplomatice toate oportunităţile de a-şi îndeplini funcţiile”.

„Natura discriminatorie a acestor măsuri contrazice, de asemenea, articolul 47, alineatul 1, din Convenţia de la Viena, care interzice politicile discriminatorii ale statului gazdă”, a adăugat MAE rus.

Ministerul rus i-a avertizat pe reprezentanţii statelor baltice că Rusia îşi rezervă dreptul de a lua măsuri de represalii adecvate.

Ţările baltice au impus restricţii severe pentru cetăţenii ruşi, interzicând intrarea pe teritoriile lor a cetăţenilor ruşi care călătoresc din Rusia şi Belarus, şi au redus drastic numărul de diplomaţi ruşi la ambasade, în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

