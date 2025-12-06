Rusia amenință voluntarii români din grupul de luptă „Getica”, aflați pe front în Ucraina. „Vor fi trași la răspundere”

Enervare la Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina, în cadrul unui briefing susținut la 4 decembrie la Sankt Petersburg. Declarațiile au fost publicate în limba română și pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.

Zaharova susține că, pe 30 noiembrie, „așa-numitul grup de luptă Getica”, format din voluntari din România și Republica Moldova care luptă de partea Ucrainei, ar fi difuzat imagini video cu atacuri ale dronelor asupra trupelor ruse.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, postarea a apărut „pe rețeaua de socializare recunoscută drept extremistă și interzisă în Rusia”, iar videoclipul ar include lovituri asupra militarilor ruși în zona în care Moscova desfășoară „operațiunea militară specială”.

„Pe 30 noiembrie, așa-numitul grup de luptă „Getica”, care luptă de partea Forțelor Armate ale Ucrainei și este alcătuit din cetățeni ai României și Republicii Moldova, a publicat pe rețeaua de socializare recunoscută drept extremistă și interzisă în Rusia imagini video cu lovituri ale dronelor asupra militarilor ruși din zona operațiunii militare speciale. Publicația este intitulată în mod cinic „Despăducherea”. În colțul din dreapta sus al materialului se vede emblema Brigăzii 414 separate de sisteme fără pilot ale complexelor aviatice de atac „Păsările lui Madjar” a trupelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei. Nu este exclus ca autorii unor secvențe să fie chiar românii”, a spus Zaharova.

Ea a amintit și declarații publice mai vechi ale comandantului grupului „Getica”, cunoscut sub indicativul „Getotac”, despre rolul unor voluntari români în operarea dronelor de atac.

„Comandantul grupului „Getica”, cu indicativul „Getotac”, a declarat în repetate rânduri în interviuri pentru mass-media și pe propriul site că o parte dintre mercenari servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac”.

Zaharova afirmă că autoritățile de la Moscova urmăresc activ presupusele crime de război comise de armata ucraineană și de luptătorii străini și dă asigurări că autoritățile de aplicare a legii urmăresc crimele de război comise de ucraineni și de mercenarii străini.

„Autoritățile noastre de aplicare a legii urmăresc crimele de război comise de Forțele Armate ale Ucrainei și mercenarii străini în zona operațiunii militare speciale.

Nu există nicio îndoială că persoanele implicate în aceste crime vor fi, mai devreme sau mai târziu, trase la răspundere pentru faptele comise”, a afirmat Zaharova.

Replica grupului de luptă Getica

În replică, grupul român de luptă se întreabă de ce România mai permite funcționarea Ambasadei Rusiei.

„Ambasada rusiei la București amenință azi Getica într-un mod direct, chiar nerușinat, cu represalii, pentru că am publicat un clip cu lovituri FPV perfect legitime, aplicate combatanților ruși de către Forțele Armate ale Ucrainei – totul în conformitate cu Convențiile de la Geneva. Am putea sa spunem ca nu înțelegem de ce România mai permite funcționarea acestei instituții rușinoase a rusiei la București. Dar înțelegem foarte bine. Pentru că lucrurile s-ar putea să nu meargă bine în următorii ani și trebuie să ținem relațiile în limite „acceptabile”. Dacă rușii ajung aproape de noi sau pierdem o confruntare directă, putem oricând „să o dăm la pace”. Nu ar fi prima dată – am mai făcut-o și în ’45. Si ne-a fost „bine” până în ’89, sau nu”, scrie Getica într-o postare în pagina de Facebook. „România colcăie de agenți în slujba rusiei… E doar o realitate cruntă, oribilă, grețoasă, dar se pare că e acceptată în unanimitate de către cei care conduc România. Pentru că dacă n-ar fi acceptată, ar fi combătută. Și nu e… Ambasada rusiei la București amenință azi Getica într-un mod direct, chiar nerușinat, cu represalii, pentru că am publicat un clip cu lovituri FPV perfect legitime, aplicate combatanților ruși de către Forțele Armate ale Ucrainei – totul în conformitate cu Convențiile de la Geneva. Am putea sa spunem ca nu înțelegem de ce România mai permite funcționarea acestei instituții rușinoase a rusiei la București. Dar înțelegem foarte bine. Pentru că lucrurile s-ar putea să nu meargă bine în următorii ani și trebuie să ținem relațiile în limite „acceptabile”. Dacă rușii ajung aproape de noi sau pierdem o confruntare directă, putem oricând „să o dăm la pace”. Nu ar fi prima dată – am mai făcut-o și în ’45. Si ne-a fost „bine” până în ’89, sau nu. În comentariile postării ambasadei e jale totală, ne vine să vomitam. Români care nu mai prididesc să-și ceară scuze rusiei că Getica există, jurându-se că noi nu reprezentăm România, cerșind iertare. Parcă îi și văd, cu ochii închiși, în genunchi, lingușind „eliberatorii”. Coloana a 5-a în toată splendoarea ei. Mulți pot fi boți, alții troli plătiți, ferme virtuale care postează din India, Pakistan sau cine știe ce țări africane. Dar mulți sunt profiluri reale, români de-ai noștri. Chiar în screenshot-ul de mai jos, la like-urile postării, o vedem pe Georgiana Arsene – prietena fidelă a ambasadei și a poporului rus, clientă veche a paginii noastre #coloana5. Poate că rusia ne urmărește pagina, poate că au oameni care ne țin sub supraveghere 24/24. Dar tind să cred că români de-ai noștri au „reclamat” postarea direct la ambasadă. Nu ar fi prima dată când românii iau legătura cu ei. Marian Motocu a sunat personal ofițerul de contact, atașatul militar al ambasadei – și a fost interceptat. Membri ai comandamentului „Vlad Țepeș”, cercetați acum pentru trădare, au făcut și ei același lucru. Deci nu-i prima dată. Din nou, ne e silă. Nu meritați nici prețul unui cartuș. Întorcându-ne la rusia – tupeul lor e absolut incredibil. De la nivelarea infrastructurii civile și până la deja faimoasele „human safaris” în care vânează efectiv civili ucraineni cu drone de mici dimensiuni în aproape toate localitățile aflate la mai puțin de 30 km de front, rusia comite zilnic crime de război. Ultima perlă: clipul unui soldat ucrainian mitraliat cu mâinile ridicate, publicat chiar de ei zilele acestea. Cineva va trebui să le explice, mai devreme sau mai târziu, ce înseamnă crimă de război. Eliminarea ocupanților ruși în uniformă militară, înarmați, aflați ilegal pe teritoriul legitim al unui alt stat suveran, NU este crimă de război. Între băieții din Getica râdem copios după ce am citit postarea asta. Ne caută rusia… Ne-au mai căutat și când am mers noi la ei în Belgorod (dar n-am găsit secții de poliție să ne predăm), ne-au căutat în Zaporijia, în Harkov și, mai nou, printr-o zonă în care culmea – nu eram, dar erau siguri că luptăm acolo. Am un singur mesaj pentru serviciile lor de informații (știu că doare, dar îl scriu oricum): Sunteți penibili. Nu cred că există vreun băiat din Getica care să nu-și fi asumat moartea, înfrângerea sau represaliile după război. Așa că amenințările astea nu fac decât să ne înrăiască, să tragem și mai tare. Putin a declarat ieri că armata lui va ajunge la Gurile Dunării, „într-un fel sau altul”. Postări de genul ăsta nu fac decât să ne confirme că facem bine ce facem, că trebuie să rămânem statornici și să urmăm cu strictețe drumul pe care l-am ales. Suntem în capul celor de la Kremlin, rent-free. Sublim! Avem doar o viață și ne străduim să o trăim liberi, cu demnitate, și apoi să murim. Fără excepții, fără scutiri de la regula Trăiască România unită! Glorie eroilor de pretutindeni! Slava Ukraini! Cu deosebit respect pentru românii care ne iubesc, Getica P.S. Nu ar trebui sa va mai fie frica de rusia, ar trebui sa va fie milă”, este postarea integrală a celor din grupul Getica.

