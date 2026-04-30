Reacția Germaniei după amenințarea lui Trump că va reduce prezenţa militară americană în această țară

Germania s-a „pregătit” pentru o eventuală reducere a prezenţei militare americane pe teritoriul său şi aşteaptă „cu seninătate” deciziile Washingtonului, a declarat joi ministrul de externe german, Johann Wadephul, în timpul unei vizite în Maroc.

Johann Wadephul a răspuns unei afirmaţii de miercuri a preşedintelui american Donald Trump, care a spus că ia în considerare diminuarea prezenţei militare a SUA în Germania, declaraţie venită pe fondul unei dispute cu cancelarul german Friedrich Merz asupra războiului din Iran.

Trump a spus despre pe Merz că „habar nu are despre ce vorbeşte”, după ce cancelarul german a afirmat că, „în mod evident, americanii nu au nicio strategie” în Iran şi a estimat că Teheranul „umileşte” principala putere mondială.

După aceste declaraţii, dar înainte ca Trump să spună că ar lua în considerare o retragere parţială a trupelor din Germania, secretarul de stat american Marco Rubio a avut miercuri o discuţie telefonică cu ministrul german de externe Johann Wadephul.

La rândul său, cancelarul german a încercat să calmeze disputa, susţinând că relaţiile sale cu Trump sunt în continuare „bune şi neschimbate”.

Peste 35.000 de militari americani erau staţionaţi în Germania în anul 2024, potrivit Congresului SUA, dar presa germană estimează că numărul lor este la ora actuală mai apropiat de 50.000.

