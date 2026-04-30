Reacția Germaniei după amenințarea lui Trump că va reduce prezenţa militară americană în această țară

Germania s-a „pregătit” pentru o eventuală reducere a prezenţei militare americane pe teritoriul său şi aşteaptă „cu seninătate” deciziile Washingtonului, a declarat joi ministrul de externe german, Johann Wadephul, în timpul unei vizite în Maroc.

Johann Wadephul a răspuns unei afirmaţii de miercuri a preşedintelui american Donald Trump, care a spus că ia în considerare diminuarea prezenţei militare a SUA în Germania, declaraţie venită pe fondul unei dispute cu cancelarul german Friedrich Merz asupra războiului din Iran.

Trump a spus despre pe Merz că „habar nu are despre ce vorbeşte”, după ce cancelarul german a afirmat că, „în mod evident, americanii nu au nicio strategie” în Iran şi a estimat că Teheranul „umileşte” principala putere mondială.

După aceste declaraţii, dar înainte ca Trump să spună că ar lua în considerare o retragere parţială a trupelor din Germania, secretarul de stat american Marco Rubio a avut miercuri o discuţie telefonică cu ministrul german de externe Johann Wadephul.

La rândul său, cancelarul german a încercat să calmeze disputa, susţinând că relaţiile sale cu Trump sunt în continuare „bune şi neschimbate”.

Peste 35.000 de militari americani erau staţionaţi în Germania în anul 2024, potrivit Congresului SUA, dar presa germană estimează că numărul lor este la ora actuală mai apropiat de 50.000.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
conducte de petrol în Irak
5
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai...
A făcut spectacol cu FCSB la București și peste un an a primit vestea: TOP 20 la Balonul de Aur!
Digi Sport
A făcut spectacol cu FCSB la București și peste un an a primit vestea: TOP 20 la Balonul de Aur!
Te-ar putea interesa și:
secret service profimedia-1094780592
Cine l-a împușcat, de fapt, pe ofițerul Secret Service la dineul lui Trump? Documentele care schimbă ce se știa despre incident
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Un important lider iranian promite o strâmtoare Ormuz „fără nicio prezenţă americană”
Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace oferit de Corina Maria Machado
Donald Trump ar putea fi pe lista Premiului Nobel pentru Pace 2026. Sunt luați în calcul aproape 290 de candidați
Dmitri Medvedev
Medvedev discreditează rolul de mediator al SUA: „E o țară care răpește preşedinţi și declanșează conflicte”
președintele Iranului
Blocada SUA este „sortită eșecului” și agravează tensiunile din Golf, spune președintele Iranului
Recomandările redacţiei
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
Victoria Stoiciu, replică dură pentru foștii colegi: „Mandatul meu nu...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, după ce PSD le-a cerut liberalilor să renunțe la Ilie...
Ultimele știri
Cum răspunde Rusia la cererea de a se retrage dintr-o țară unde trupele sale tocmai au suferit o înfrângere
„Apocalipsa nucleară este cu adevărat posibilă”, amenință fostul președinte rus, Dmitri Medvedev
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Citește mai multe
