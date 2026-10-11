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Reacția Germaniei după ce Trump a cerut înlăturarea lui Zelenski

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Johann Wadephul profimedia
Johann Wadephul. Foto: Profimedia
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Din articol
„Mai multă presiune asupra lui Putin”

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a reafirmat duminică sprijinul Berlinului pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după apelul preşedintelui american Donald Trump privind înlăturarea acestuia, şi a cerut exercitarea unor presiuni sporite asupra Rusiei pentru reluarea negocierilor de pace.

Johann Wadephul a declarat că Germania rămâne alături de Ucraina şi de guvernul acesteia şi „îl susţine pe deplin pe preşedinte în îndeplinirea dificilelor sale responsabilităţi”, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Declaraţiile - făcute în cadrul unei reuniuni a conducerii partidului conservator al cancelarului Friedrich Merz, Uniunea Creştin-Democrată (CDU) - au venit după ce Trump a cerut sâmbătă înlocuirea lui Zelenski şi au evidenţiat divergenţele tot mai mari dintre Berlin şi Washington, remarcă agenţia de presă britanică.

Trump, care la sfârşitul săptămânii trecute a anunţat încheierea unui acord cu Rusia privind furnizarea de motorină, a cerut Ucrainei să-l înlocuiască pe Zelenski şi a criticat vehement atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruseşti.

„Mai multă presiune asupra lui Putin”

Germania, cel mai mare donator european pentru Ucraina, a anunţat sâmbătă că va menţine sancţiunile împotriva Rusiei, în contrast cu declaraţia lui Trump conform căreia administraţia sa a ridicat temporar sancţiunile americane asupra combustibilului rusesc.

Wadephul, care s-a întâlnit cu omologul său rus Serghei Lavrov pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York, luna trecută, a declarat că este nevoie de „coerenţă şi claritate” pentru a sprijini Ucraina şi a determina Moscova să negocieze.

„Nu avem nevoie de mai puţină presiune, ci de mai multă presiune asupra lui Putin pentru a-l face dispus să negocieze”, a spus Wadephul. „De acest lucru este nevoie în acest moment şi aceasta este poziţia guvernului.”

Premierul britanic Andy Burnham a discutat sâmbătă cu Zelenski şi i-a transmis că Regatul Unit va continua să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt de la Downing Street.

Editor : B.P.

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