Reacția Guvernului Germaniei la informaţiile apărute în presă despre creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani

Guvernul german a dezminţit joi informaţiile apărute într-un articol din tabloidul Bild despre o posibilă majorare a vârstei de pensionare la 70 de ani, relatează dpa. Thorsten Frei, şeful de cabinet al cancelarului Friedrich Merz, a declarat joi pentru Welt TV că acestea nu sunt decât speculaţii şi a îndemnat la precauţie faţă de astfel de rapoarte preliminare.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Sociale, condus de social-democraţi, a declarat că insituţia sa nu va comenta presupusele constatări intermediare ale Comisiei de Pensii, care examinează problemele legate de pensionare şi pensii, scrie Agerpres. Guvernul german are încredere în nivelul ridicat de competenţă şi expertiză al preşedintelui comisiei pentru a pune în aplicare recomandările convenite de întreaga comisie, a afirmat ea.

Comisia de Pensii ar urma să se reunească pentru ultimele sale şedinţe la începutul lunii iunie şi să-şi prezinte ulterior raportul privind reformele pe termen lung, a declarat Frei, anticipând dezbateri aprinse până în ultimul moment.

Potrivit Bild, experţii din cadrul comisiei respective, care se reuneşte cu uşile închise, ar intenţiona să recomande creşterea treptată a vârstei de pensionare de la 67 la 70 de ani. Se pare că această măsură ar urma să intre în vigoare la începutul anilor 2060 şi, prin urmare, ar viza persoanele născute după 1990.

Ziarul mai scrie că se vor face recomandări privind reducerea graduală a nivelului pensiilor de la 48% la 46%. Aceasta se referă la un raport statistic dintre pensii şi câştigurile medii.

Ca urmare a tendinţelor demografice, un număr tot mai mare de pensionari este susţinut de un număr tot mai mic de contribuabili.

La fel ca alţi politicieni conservatori, Frei a declarat pentru Welt TV că este deschis ideii de creştere a vârstei de pensionare."Cred că este absolut rezonabil să afirmăm că, dacă speranţa de viaţă creşte în Germania, aceasta nu poate să nu aibă impact şi asupra vieţii profesionale", a argumentat el.

Cotidianul financiar Handelsblatt a relatat că mai mulţi membri ai Comisiei pentru pensii au negat că grupul de lucru ar fi convenit asupra majorării vârstei de pensionare la 70 de ani, notează dpa.

