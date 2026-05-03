Reacția Iranului după ce Trump a spus că SUA acționează ca „niște pirați” împotriva navelor Teheranului

Iranul a condamnat declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care a declarat vineri că Marina SUA acţionează „precum piraţii” în ceea ce priveşte punerea în aplicare a blocadei navale a porturilor iraniene impuse de Washington în timpul războiului SUA şi Israelului împotriva Iranului.

„Preşedintele Statelor Unite a numit în mod deschis confiscarea ilegală a navelor iraniene drept 'piraterie', lăudându-se fără ruşine că 'ne-am comportat precum piraţii'”, a declarat sâmbătă seara purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Ismail Baghaei, pe platforma de socializare X, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Diplomatul iranian a denunţat remarcile lui Trump ca fiind o „recunoaştere directă şi contondentă a naturii criminale” a acţiunilor SUA împotriva navigaţiei maritime internaţionale, făcând aluzie la blocada navală impusă de SUA asupra porturilor şi navelor iraniene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am preluat nava, am preluat încărcătura, am preluat petrolul. Este o afacere foarte profitabilă”, a spus Trump în declaraţiile sale de vineri seară. „Suntem ca nişte piraţi. Suntem cam ca nişte piraţi, dar nu ne jucăm”, a adăugat republicanul.

Baghaei a cerut comunităţii internaţionale, statelor membre ale ONU şi secretarului său general să respingă ferm orice normalizare a unor astfel de „încălcări flagrante" ale dreptului internaţional.

Editor : C.S.