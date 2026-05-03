Live TV

Reacția Iranului după ce Trump a spus că SUA acționează ca „niște pirați” împotriva navelor Teheranului

Data publicării:
nave ale sua in ormuz
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Iranul a condamnat declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care a declarat vineri că Marina SUA acţionează „precum piraţii” în ceea ce priveşte punerea în aplicare a blocadei navale a porturilor iraniene impuse de Washington în timpul războiului SUA şi Israelului împotriva Iranului.

„Preşedintele Statelor Unite a numit în mod deschis confiscarea ilegală a navelor iraniene drept 'piraterie', lăudându-se fără ruşine că 'ne-am comportat precum piraţii'”, a declarat sâmbătă seara purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Ismail Baghaei, pe platforma de socializare X, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

Diplomatul iranian a denunţat remarcile lui Trump ca fiind o „recunoaştere directă şi contondentă a naturii criminale” a acţiunilor SUA împotriva navigaţiei maritime internaţionale, făcând aluzie la blocada navală impusă de SUA asupra porturilor şi navelor iraniene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am preluat nava, am preluat încărcătura, am preluat petrolul. Este o afacere foarte profitabilă”, a spus Trump în declaraţiile sale de vineri seară. „Suntem ca nişte piraţi. Suntem cam ca nişte piraţi, dar nu ne jucăm”, a adăugat republicanul.

Baghaei a cerut comunităţii internaţionale, statelor membre ale ONU şi secretarului său general să respingă ferm orice normalizare a unor astfel de „încălcări flagrante" ale dreptului internaţional.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
2
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
sorin grindeanu psd
3
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
Petrolier
4
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Cheie pentru o noua casa
5
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marco Rubio
Marco Rubio va călători săptămâna viitoare la Vatican şi în Italia (presă)
fum dupa un atac in orientul mijlociu
Iranul vrea să transforme o universitate bombardată de SUA și Israel într-un „muzeu al războiului”
U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
După anunțul Pentagonului, Trump amenință că va retrage și mai multe trupe americane din Germania
Hotelul Burj Al Arab Jumeirah din Dubai vazut din aer
Restaurantele din Dubai îşi reduc meniurile, din cauza dificultăţilor de aprovizionare provocate de războiul din Iran
donald trump
„Nu au plătit încă un preţ suficient”. Trump se declară nemulțumit de planul iranian de pace înainte de a-l studia
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Sociolog, despre moțiunea de cenzură: Urmează un mare punct de...
nicusor si maia
Nicușor Dan și Maia Sandu, „în drum spre Armenia”, la reuniunea CPE...
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. ilie bolojan dan motreanu ciprian ciucu catalin predoiu nicoleta pauliuc vestea
Dan Motreanu acuză PSD și AUR că fac parte din același sistem...
Radu Oprea, ministrul Economiei.
Scandalul pierderii banilor din PNRR continuă. Radu Oprea: „Pîslaru...
Ultimele știri
Jaf la o benzinărie din Galați. Hoții au tăiat cablurile de electricitate pentru a opri alarma și camerele de supraveghere
„Prețuri șoc în Bulgaria”, avertizează vicepreședintele ANAT. Cum arată meniul de la o terasă din Balcic și cât a ajuns să coste o bere
Polonia a plasat pe orbită un nou satelit militar, lansat cu o rachetă SpaceX: „Construim constelația radar POLSARIS”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Chinul prin care a trecut Cătălin Cîrjan când a stat un an și jumătate accidentat: „Corpul nu a acceptat...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Afacerea în care s-a implicat soția lui Cristi Manea. Frumoasa Irina a câștigat inimile oamenilor
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Shiloh Jolie surprinde cu o nouă transformare de look. Imagini cu fiica Angelinei Jolie, alături de prietena...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte