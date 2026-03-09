Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în Orientul Mijlociu

Iranul a declarat, luni, că instaurarea securităţii în Strâmtoarea Ormuz în toiul războiului din Orientul Mijlociu este puţin probabilă. Mesajul vine ca răspuns la anunţul făcut anterior de către preşedintele francez Emmanuel Macron privind pregătirea unei misiuni navale în scopul „deschiderii progresive” a strâmtorii, potrivit EFE şi AFP.

Secretarul Consiliului suprem de securitate naţională din Iran, Ali Larijani, susţine într-un mesaj postat pe reţeaua X că „este puţin probabil ca securitatea să poată fi instaurată în Strâmtoarea Ormuz în mijlocul focului războiului aprins de SUA şi Israel în regiune, mai ales când acesta a fost orchestrat de cei care au fost implicaţi în sprijinirea acestui război”.

Puţin mai devreme, preşedintele francez anunţase lansarea unei misiuni internaţionale cu caracter „defensiv” pentru „deschiderea progresivă” a Strâmtorii Ormuz, rută crucială pentru comerţul mondial cu petrol şi gaze.

Macron a precizat, de asemenea, că opt fregate, două portelicoptere amfibii şi un portavion francez vor fi dislocate în estul Mediteranei, ceea ce va permite „atragerea şi mobilizarea” altor ţări europene.

Referitor la Strâmtoarea Ormuz, preşedintele francez a precizat că această misiune, care ar trebui să fie realizată împreună cu „ţări europene şi non-europene”, va avea loc „odată ce faza cea mai critică a conflictului se va încheia”, fără a oferi mai multe detalii.

„Pregătim această misiune împreună cu partenerii noştri, într-un mod ordonat, iar obiectivul ei va fi pur paşnic, de însoţire. Este ceva esenţial pentru economia noastră şi pentru economia mondială”, a afirmat Macron.

