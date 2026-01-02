Reacția ironică a armatei ucrainene la acuzațiile Rusiei că a ucis 27 de civili într-un atac cu drone

Kievul atacă doar „ţinte militare” ruseşti, a declarat vineri un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, după ce Moscova a acuzat Kievul de uciderea a 27 de civili într-un atac cu drone asupra unei cafenele şi a unui hotel într-o zonă ocupată din sudul Ucrainei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Forţele de apărare ale Ucrainei respectă normele dreptului internaţional umanitar şi atacă exclusiv ţinte militare inamice”, a precizat purtătorul de cuvânt al statului major, Dmitro Lihovii.

O sursă din cadrul forţelor de apărare ucrainene a confirmat atacul pentru AFP, declarând că acesta a vizat o adunare militară rusă într-un loc închis civililor.

Rusia a acuzat joi Kievul de atacarea unei cafenele şi a unui hotel în timpul sărbătorilor de Anul Nou din satul Horli, situat pe o mică peninsulă de pe coasta Mării Negre, în partea ocupată a regiunii Herson din Ucraina.

Un nou bilanţ al morţilor, furnizat vineri de guvernatorul regiunii Herson, numit de Moscova, Vladimir Saldo, a raportat 27 de civili ucişi, inclusiv doi copii. Un bilanţ anterior, publicat joi de autorităţile ruse, a raportat 24 de morţi.

Rusia a acuzat Kievul că „sabotează în mod deliberat orice încercare de a găsi soluţii paşnice la conflict”.

Aceste acuzaţii survin pe fondul unor eforturi diplomatice intense conduse de Statele Unite, menite să pună capăt războiului dintre Kiev şi Moscova, care a început în urmă cu aproape patru ani odată cu invazia rusă din Ucraina - cel mai grav conflict armat din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Kievul, la rândul său, a acuzat Moscova că încearcă să submineze procesul diplomatic cu „dezinformare”.

„Rusia a recurs în mod repetat la dezinformare şi declaraţii false, în special cu scopul de a influenţa partenerii internaţionali ai Ucrainei şi cursul negocierilor de pace”, a declarat Lihovii.

Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Tregubov, a ironizat joi acuzaţiile ruseşti pe reţelele de socializare.

„Deci, cine stătea la hotel de Anul Nou într-un sat de lângă linia frontului din regiunea Herson (...)? Bineînţeles, erau localnicii! Ei merg întotdeauna la hoteluri de Anul Nou! Plajele din Herson sunt deosebit de primitoare la minus patru grade”, a glumit el pe Facebook.

Un comunicat al statului major, publicat joi dimineaţă, a menţionat atacuri aeriene ucrainene care „au lovit două zone în care era concentrat personal militar şi un post de comandă al dronelor inamice”, fără a specifica amplasamentul acestora.

