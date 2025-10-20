Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Rusiei nu s-a schimbat în urma remarcilor președintelui american Donald Trump cu privire la necesitatea de a opri trupele ruse și ucrainene de-a lungul liniei actuale de contact pentru a începe negocierile.

Conform Interfax, Peskov s-a referit la comentariile lui Trump, potrivit cărora oprirea trupelor în pozițiile actuale ar trebui să fie primul pas către negocieri de pace pe scară largă, ca fiind „rapoarte din ziare”.

„Acest subiect [oprirea trupelor de-a lungul liniei de contact] a fost ridicat în repetate rânduri, cu diverse nuanțe, în cadrul contactelor ruso-americane. Partea rusă a răspuns de fiecare dată, iar răspunsul este bine cunoscut: poziția Rusiei rămâne neschimbată.”, a spus Peskov.

Potrivit Financial Times, în timpul întâlnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski din 17 octombrie, președintele SUA Donald Trump a îndemnat Ucraina să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului și a spus că liderul rus Vladimir Putin a amenințat că va „distruge” Ucraina dacă aceasta va refuza.

Trump a negat ulterior că l-ar fi presat pe Zelenski să accepte condițiile Rusiei sau să cedeze întreg Donbasul. Trump a declarat că, în opinia sa, Rusia și Ucraina ar trebui să se oprească acolo unde se află în prezent.

Imediat după întâlnirea cu Zelenski, Trump a făcut apel la un acord de pace și la ca ambele părți să „se oprească acolo unde se află” pe câmpul de luptă.

