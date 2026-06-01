Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească

Resturi din drona rusească căzută la Galați. Foto: Facebook/ Nicușor Dan

Rusia nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureştiului la afirmaţia preşedintelui Vladimir Putin potrivit căreia Moscova este gata să examineze epava dronei care s-a prăbuşit în România săptămâna trecută, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.

Preşedintele rus Vladimir Putin a pus vineri sub semnul întrebării originea rusească a dronei care se prăbuşise cu în noaptea de dinainte peste un bloc din Galaţi şi a cerut României dovezi în acest sens.

Vorbind în faţa presei la finalul unei vizite în Kazahstan, preşedintele rus a spus că abia a auzit de acest incident.

„Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? (...) Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat”, a indicat Putin. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

Putin a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spaţiul aerian al Finlandei, Poloniei şi al statelor baltice. „Prima reacţie (în aceste ţări n.red) a fost aceeaşi care este acum în România: Vin ruşii!”, a comentat liderul de la Kremlin.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

„Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă”, a transmis preşedintele.

Şeful statului a precizat că raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricaţie, inscripţiile tehnice, caracteristicile constructive şi materialele utilizate urmează acelaşi proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

