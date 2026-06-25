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Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina

Data publicării:
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Lukașenko l-a sprijinit pe Putin

Kremlinul a negat, joi, o informație publicată de The Wall Street Journal (WSJ) potrivit căreia ar face presiuni asupra Belarusului pentru a sprijini o extindere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Reuters

The Wall Street Journal a relatat miercuri că Rusia ar dori să folosească Belarusul drept platformă pentru intensificarea atacurilor asupra Ucrainei și că Moscova ar amenința cu reducerea sprijinului financiar acordat statului vecin dacă acesta nu își oferă sprijinul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că informațiile „nu corespund realității” și a subliniat că Belarus este „cel mai apropiat aliat” al Rusiei.

Forțele ruse au folosit teritoriul belarus ca punct de lansare pentru invazia Ucrainei în 2022, într-un război care se află acum în al cincilea an. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în ultimele luni că este convins că Moscova intenționează să atragă Minskul și mai mult în conflict.

Lukașenko l-a sprijinit pe Putin

Vinerea trecută, Zelenski a afirmat că stații de retransmisie a semnalului aflate în Belarus sunt folosite pentru ghidarea atacurilor rusești cu drone asupra Ucrainei. Liderul ucrainean i-a acordat președintelui belarus Aleksandr Lukașenko o săptămână pentru a le elimina, avertizând: „Dacă nu o va face el, o vom face noi”.

Miercuri, Zelenski a declarat că respectivele stații de retransmisie „au încetat să mai funcționeze”.

„Sincer, nu știu deocamdată dacă au fost demontate sau nu. Dar lucrăm la acest lucru”, a spus el.

Aceste afirmații nu au putut fi confirmate independent, potrivit sursei citate. Dmitri Peskov a declarat că nu deține informații despre subiect.

Deși Lukașenko nu a trimis trupe belaruse să lupte alături de armata rusă, el l-a sprijinit pe președintele rus Vladimir Putin în moduri importante, inclusiv prin acceptarea desfășurării de arme nucleare tactice rusești pe teritoriul Belarusului.

Belarus a desfășurat, de asemenea, exerciții militare comune frecvente cu Rusia și a permis forțelor ruse să utilizeze bazele și poligoanele sale de instruire.

Editor : C.S.

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