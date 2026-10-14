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Reacția Kremlinului după informațiile că serviciile Starlink ar fi fost restricționate pentru armata ucraineană

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Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Sursa foto Profimedia
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Kremlinul a reacționat miercuri la informațiile potrivit cărora serviciile Starlink ar fi fost restricționate pentru armata ucraineană. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a comentat controversa privind utilizarea sateliților companiei SpaceX în războiul din Ucraina.

Serviciul american de sateliţi Starlink nu ar trebui folosit niciodată în scopuri militare, a afirmat miercuri Kremlinul comentând acuzaţiile Ucrainei că SpaceX, compania proprietară a acestei reţele, ar fi limitat serviciile pentru armata ucraineană, transmite Agerpres.

„În general, cel mai bine ar fi ca tehnologii atât de extraordinare precum Starlink să nu fie folosite în scopuri militare”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov în conferinţa sa telefonică de presă zilnică.

Reprezentantul Kremlinului a spus că nu este la curent cu posibila limitare a serviciilor Starlink pentru armata ucraineană "mai mult decât s-a publicat în mass-media".

„Vedem multe informaţii despre aceasta. Pe de o parte, există declaraţii că ajutorul (în materie de informaţii militare) se menţine. Pe de altă parte, există declaraţii despre anumite limitări tehnologice şi despre faptul că livrarea anumitor informaţii către partea ucraineană a fost întreruptă”, a menţionat el.

Dmitri Peskov a spus că Rusia „ţine cont de ele”, dar „este prea devreme pentru a trage concluzii” şi pentru moment „se bazează pe ceea ce apare în ştiri”.

Miercuri, mai multe surse apropiate guvernului ucrainean au denunţat faptul că serviciul pe care sateliţii americani Starlink, gestionaţi de compania SpaceX a multimiliardarului american Elon Musk, îl oferă armatei ucrainene a fost restricţionat în timpul nopţii.

Elon Musk a criticat faptul că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ignorat cererile repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti.

Administraţia Trump a ameninţat Kievul că va întrerupe furnizarea de informaţii de inteligenţă către armata ucraineană, aşa cum a făcut pentru o scurtă perioadă în martie 2025, dacă preşedintele Zelenski continuă să ordone atacuri asupra rafinăriilor ruseşti.

Preşedintele ucrainean a semnalat încă de luni seara două cazuri în care aliaţii Ucrainei, care de obicei îi transmit informaţii sensibile despre lansările de rachete balistice ruseşti, nu au avertizat Kievul din timp despre un atac, ceea ce afectează în mod grav capacitatea de reacţie a ucrainenilor.

Cel mai recent atac din noaptea de marţi spre miercuri a lovit una din cele mai importante centrale electrice din Kiev. „Se pare că administraţia Trump ştia de planurile Rusiei de a ataca sistemul energetic ucrainean şi a închis ochii intenţionat la aceasta”, a scris pe canalul său de Telegram Andri Kovalenko, ofiţer al armatei ucrainene şi şef al Centrului împotriva dezinformării din cadrul Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei.

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Editor : M.I.

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