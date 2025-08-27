Live TV

Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a anunțat miercuri că are „o atitudine negativă” față de propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și că nu va accepta prezența trupelor NATO pe teritoriul ucrainean. Dmitri Peskov a adăugat că eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului sunt „foarte importante” și că Moscova speră să continue, relatează Reuters.

Ca parte a unei potențiale înțelegeri de pace, aliații europeni ai Ucrainei lucrează la un set de garanții care să protejeze țara de un posibil atac viitor al Rusiei.

Peskov, însă, a afirmat că o desfășurare de trupe europene în Ucraina ar echivala cu o prezență NATO, ceea ce Rusia a încercat să împiedice încă de la început.

„De fapt, la bun început, avansarea infrastructurii militare NATO și infiltrarea acestei infrastructuri în Ucraina ar putea fi numite printre cauzele principale ale conflictului care a izbucnit”, a spus el, adăugând: „Așadar, avem o atitudine negativă față de aceste discuții.”

Citește și: Garanțiile de securitate cerute de Ucraina: cum pot fi implementate și modul în care acestea schimbă soarta războiului

Toate părțile sunt de acord că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să facă parte din orice acord de pace, dar există diferențe fundamentale cu privire la forma pe care ar trebui să o ia acestea.

Rusia spune că ar trebui să fie unul dintre garanții securității Ucrainei și vrea să reia o propunere discutată între cele două părți în 2022, în primele săptămâni ale războiului. Kievul respinge însă această idee, susținând că ar fi oferit Moscovei un veto efectiv asupra oricărui sprijin militar extern pentru Ucraina.

Peskov a spus că garanțiile de securitate reprezintă „una dintre cele mai importante teme”, dar că Rusia nu consideră util să fie discutate public.

El a adăugat că summitul SUA-Rusia din această lună din Alaska, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost „foarte substanțial, constructiv și util”.

Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a lăudat eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, considerându-le „foarte importante”, și a spus că Moscova speră ca acestea să continue.

Trump a declarat că Statele Unite nu vor trimite trupe la sol în Ucraina ca parte a unor viitoare garanții de securitate.

Totuși, președintele american a promis sprijin pentru securitatea Ucrainei, lăsând deschisă posibilitatea altor forme de implicare militară americană, inclusiv sprijin aerian și de informații.

Citește și: Zelenski cere schiţarea mai rapidă a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este oferta Statelor Unite

Peskov a precizat că negociatorii ruși și ucraineni sunt în contact, dar că nu poate da o dată pentru următoarea întâlnire. Cele două părți au avut ultima rundă de discuții față în față la Istanbul, pe 23 iulie, într-o sesiune care a durat doar 40 de minute.

