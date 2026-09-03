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Reacția la Trump după ce Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie: „Eu nu i-aş fi primit înapoi”

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harry si meghan la un eveniment monden
Prințul Harry și Meghan Marke. Foto: Profimedia
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Donald Trump şi-a exprimat părerea cu privire la întoarcerea ducelui şi ducesei de Sussex în Marea Britanie, declarând: „Mă bucur de asta”, relatează The Guardian. În același timp, el susține că în locul familiei regale, el „nu i-ar fi primit înapoi”.

Cuplul s-a întors în Marea Britanie săptămâna trecută, la şase ani după ce se mutaseră în SUA locuind în California din 2020. Ei nu au vorbit încă public despre planurile lor, dar, pe fondul speculaţiilor cu privire la cât timp vor rămâne în regat şi unde vor locui, se spune că se vor stabili acolo pentru o „perioadă îndelungată”,

„Nu eram un fan al lor”, le-a spus preşedintele SUA reporterilor în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri care a urmat, miercuri, conferinţei de presă cu reprezentanţii industriei turismului.

„Am avut o relaţie foarte bună cu regina, chiar foarte bună. Am ajuns să o cunosc foarte bine. O relaţie cu adevărat bună cu Regele Charles – l-am cunoscut ca prinţ Charles şi ca rege Charles. Îl cunosc de mult timp”, a declarat şeful Casei Albe.

Descriindu-l pe Charles ca fiind un „tip grozav, grozav”, Trump a spus că, în opinia lui, Harry şi Meghan „au tratat familia regală cu o mare lipsă de respect”.

„Nu mi-a plăcut”, a mărturisit el, adăugând: „Dacă aş fi fost în locul familiei regale, nu i-aş fi primit înapoi”.

Trump nutreşte de multă vreme o fascinaţie şi o admiraţie pentru familia regală britanică, pe care le atribuie unei amintiri din copilărie, când a urmărit la televizor încoronarea reginei Elisabeth a II-a în 1953, alături de mama sa, Mary Anne Trump, care s-a născut în Scoţia.

Trump o adora pe regretata regină, pe care o descria ca fiind o „femeie extraordinară” care „nu a făcut niciodată vreo greşeală” în deceniile petrecute pe tron.

În schimb, despre Harry şi Meghan nu a avut o părere prea bună, iar la începutul celui de-al doilea mandat, în febriarie 2025, se punea chiar problema dacă nu ar fi cazul să le fie examinat statutul de imigranţi şi eventual să fie expulzaţi, fiind suspectaţi că ar fi fost protejaţi de fostul preşedinte Joe Biden.

Editor : C.L.B.

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