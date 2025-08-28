Live TV

Reacția lui Donald Trump la atacurile Rusiei din Ucraina vine prin purtătorul de cuvânt. „Nu e mulțumit, dar nici surprins”

Data publicării:
First press briefing by Trump administration., Washington, District of Columbia, USA - 28 Jan 2025
Karoline Leavitt, secretarul de presă al președintelui Donald Trump / Sursa foto: Profimedia Images
Atacul Rusiei asupra Kievului

Președintele SUA, Donald Trump, a fost nemulțumit de atacul Rusiei asupra Kievului, dar nu a fost surprins, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Leavitt a fost întrebată dacă este de acord cu trimisul special al SUA, Keith Kellogg, care a calificat atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de 27 spre 28 august drept „flagrant”, scrie RBC Ukraine.

„Nu este vorba despre dacă sunt de acord, ci despre ceea ce crede președintele, și știu ce crede președintele, pentru că am vorbit cu el despre acest lucru. Nu a fost mulțumit de această veste, dar nici nu a fost surprins”, a spus ea. Ea a reamintit că Rusia a atacat Kievul, în timp ce Ucraina a vizat rafinăriile de petrol rusești. Ca urmare a atacurilor armatei ucrainene, 20% din capacitatea de rafinare a Rusiei a fost scoasă din funcțiune.

„Președintele continuă să urmărească cu atenție această situație. Din păcate, aceste ucideri vor continua atâta timp cât războiul va continua, motiv pentru care președintele dorește să pună capăt acestuia și de aceea a depus eforturi mai mari decât oricine pentru a încheia acest război”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Ea a sugerat că, aparent, niciuna dintre părți nu este încă pregătită să pună capăt războiului, iar liderii Ucrainei și Rusiei „trebuie să dorească acest lucru”.

Atacul Rusiei asupra Kievului

În noaptea de 27 spre 28 august, forțele ruse au lansat aproape 600 de drone și 31 de rachete asupra Ucrainei, Kievul fiind ținta principală.

Până în prezent, cel puțin 21 de persoane au fost ucise, dintre care patru copii.

După cum a remarcat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, acest atac arată că liderul rus Vladimir Putin preferă rachetele în detrimentul păcii.

 

 

 

