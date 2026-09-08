Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală

Un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex a declarat că cei doi au fost surprinși să afle despre o scrisoare transmisă în numele regelui Charles, prin care se clarifică faptul că prințul Harry și Meghan nu au revenit în rândul membrilor activi ai Familiei Regale, relatează BBC.

Purtătorul de cuvânt a spus că cei doi, care s-au mutat recent din nou în Marea Britanie, „au fost puțin surprinși că nu au fost informați în prealabil”.

Surse regale susțin însă că prințul Harry și Meghan au fost informați despre scrisoare, transmisă luni după-amiază, înainte ca aceasta să fie făcută publică.

De asemenea, este de așteptat ca în această săptămână să se reunească un comitet pentru securitate, din care fac parte și reprezentanți ai Ministerului britanic de Interne, pentru a analiza nivelul de protecție finanțată din bani publici care ar trebui acordat ducilor de Sussex, aflați acum în Marea Britanie.

Comitetul Executiv Regal și VIP pentru Securitate, cunoscut sub numele de Ravec, decide măsurile de securitate pentru membri ai Familiei Regale și alte personalități publice. Prințul Harry s-a plâns în trecut de lipsa unei protecții adecvate din partea poliției în Marea Britanie.

Ministerul britanic de Interne nu comentează astfel de decizii și este puțin probabil să dezvăluie rezultatul unei asemenea reuniuni, potrivit sursei citate.

„Sistemul de securitate și protecție al guvernului britanic este riguros și proporțional. Este politica noastră de lungă durată să nu oferim informații detaliate despre aceste măsuri, deoarece acest lucru le-ar putea compromite eficiența și ar putea afecta securitatea persoanelor vizate”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

În ceea ce privește faptul că prințul Harry și Meghan ar fi fost „surprinși” de mesajul regelui transmis luni, se înțelege că acest lucru se referă la timpul foarte scurt pe care l-au avut la dispoziție pentru a reacționa.

Cei doi ar fi văzut scrisoarea cu aproximativ o oră înainte ca aceasta să fie transmisă presei. Până când echipa regelui a luat legătura cu prințul Harry, scrisoarea era aproape de a fi publicată.

Ce prevede scrisoarea regelui Charles

Scrisoarea, transmisă în numele regelui, clarifică statutul de membri inactivi ai Familiei Regale al prințului Harry și al lui Meghan, care s-au mutat luna trecută din California în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Cei doi nu vor putea folosi în continuare titlul de „Alteța Sa Regală”, rămânând „cetățeni privați”, se precizează în scrisoarea transmisă în numele regelui de Lord Chamberlain, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Palatului Buckingham.

Potrivit unor surse de la Palat, scrisoarea a fost transmisă echipei prințului Harry, mai multor instituții guvernamentale, oficialilor militari și Lord-Lieutenanților.

Lord-Lieutenanții, care sunt reprezentanții monarhului în diferite regiuni ale țării, și angajații guvernamentali sunt implicați frecvent în vizitele și evenimentele la care participă membri ai Familiei Regale.

Scrisoarea precizează că orice evenimente la care vor participa ducii de Sussex vor avea loc în calitate privată și că aceștia nu vor reprezenta Familia Regală.

Mesajul pare să transmită clar că eventualele vizite ale prințului Harry și ale lui Meghan nu trebuie considerate angajamente oficiale ale Familiei Regale.

Scrisoarea vine înaintea unor apariții publice probabile ale celor doi în această toamnă, în timp ce se stabilesc în Marea Britanie și își susțin organizațiile caritabile.

Mesajul regelui subliniază că înțelegerea stabilită în 2020, când ducii de Sussex au renunțat la rolurile lor în cadrul Familiei Regale și au părăsit Marea Britanie, așa-numitul „Acord de la Sandringham”, rămâne în vigoare.

„O chestiune personală”

Acordul excludea posibilitatea unui statut „jumătate înăuntru, jumătate în afară”, astfel încât Harry și Meghan nu puteau desfășura activități comerciale proprii și, în același timp, să rămână membri activi ai Familiei Regale.

„Este binecunoscut faptul că, în ianuarie 2020, ducele și ducesa au renunțat la îndeplinirea atribuțiilor de reprezentare în numele suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”, se arată în scrisoare.

Documentul adaugă: „Activitatea caritabilă a ducelui și ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și se desfășoară în calitate privată”.

Este de așteptat ca prințul Harry să își susțină în continuare organizațiile caritabile, inclusiv Invictus Games, competiție care urmează să aibă loc anul viitor la Birmingham.

În presa britanică au apărut și informații potrivit cărora Meghan ia în considerare revenirea la actorie.

În ceea ce privește securitatea, scrisoarea transmisă în numele regelui precizează: „Orice problemă operațională privind securitatea trebuie în continuare adresată autorităților de poliție competente”.

Editor : C.S.