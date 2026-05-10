Live TV

Reacția lui Macron, după ce Iranul a amenințat cu un „răspuns decisiv” în cazul unei desfășurări franceze în Strâmtoarea Ormuz

Data publicării:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită în Kenya, a asigurat duminică că ţara sa „nu a avut niciodată în vedere” o „desfăşurare” militară navală în Strâmtoarea Ormuz, ci o misiune de securizare „coordonată cu Iranul”.

În cursul unei conferinţe de presă la Nairobi, preşedintele francez a declarat că păstrează „această poziţie", care este de a se opune „oricărei blocade din partea oricui", americană sau iraniană, şi că „respinge impunerea unei taxe din partea oricui", cu scopul de a „permite libertatea de navigaţie", relatează France Presse, preluată de Agerpres. 

El a răspuns astfel Iranului, care a ameninţat duminică cu un „răspuns decisiv şi imediat" în cazul unei desfăşurări franceze şi britanice în Strâmtoarea Ormuz, după anunţul făcut de Paris şi de Londra privind trimiterea unor nave militare în regiune.

„Nu s-a pus niciodată problema unei desfăşurări, ci doar de a fi pregătiţi pentru asta", a insistat Emmanuel Macron.

„Noi am construit o misiune ad hoc, copilotată împreună cu britanicii, care a reunit 50 de ţări şi organizaţii internaţionale pentru a permite, într-un mod coordonat cu Iranul şi prin dezescaladarea situaţiei cu toate ţările din regiune şi cu SUA, de a asigura cât mai repede condiţiile care să ne permită reluarea traficului maritim", în special pentru transportul de îngrăşăminte, hrană şi hidrocarburi, a explicat el.

În a doua zi a turneului său în Africa, preşedintele francez a subliniat că „întregul continent african este în prezent victima blocadei" asupra strâmtorii prin care tranzitează în mod obişnuit o mare parte din petrolul exportat din Orientul Mijlociu.

Franţa a anunţat săptămâna trecută că portavionul său Charles-de- Gaulle a străbătut canalul Suez pentru a fi pregătit în cazul viitoarei puneri în practică a acestei misiuni.

Citește și: Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin intermediul Pakistanului

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
george simion si calin georgescu fac declaratii
5
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Victorie istorică! Și-au bătut rivala cu 2-0 și au câștigat titlul, după o secetă de 40 de ani
Digi Sport
Victorie istorică! Și-au bătut rivala cu 2-0 și au câștigat titlul, după o secetă de 40 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
SUA au nevoie de încă „două săptămâni” pentru a elimina toate ţintele iraniene, anunță Trump
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin intermediul Pakistanului
Mojtaba Khamenei
Deși n-a mai fost văzut din februarie, Mojtaba Khamenei i-ar fi dat „noi directive” comandantului armatei iraniene, scrie agenția Fars
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul amenință că va închide Strâmtoarea Ormuz „pentru totdeauna”
Kim Jong Un
Coreea de Nord va lansa automat un atac nuclear în cazul în care Kim Jong Un va fi ucis
Recomandările redacţiei
Cristian Diaconescu.
Cristian Diaconescu explică miza summitului B9 pentru România. „Mă...
Polițist Estonia
Următorul pericol la granițile UE, după încetarea războiului...
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Președintele Iranului, despre negocierile cu SUA: „Dialogul nu...
Militari canadieni.
Țara care investește masiv în apărare și își întărește armata. A fost...
Ultimele știri
Vechi înregistrări cu Arthur Miller în care vorbește despre viața alături de Marilyn Monroe: „Moartea o pândea mereu”
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea, pot avea loc două tipuri de dialog cu PNL
Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac. Avertismentul specialiștilor: „Se pot produce în orice moment al zilei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 63 de kilograme după un episod umilitor și pare altă persoană: "Nu puteam să urc scările din casă...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan. E admirat de toate femeile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid...
Adevărul
Animalul care a uimit cercetătorii într-o rezervație din SUA: de ce „pufoșenia albă” este atât de rară
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Jerry Seinfeld susține că „Friends” s-a inspirat din sitcom-ul „Seinfeld”: „Au luat ideea și au pus oameni...
Adevarul
Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a slăbi și a nu pune kilogramele la loc. Ce arată un nou studiu
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Charlize Theron dezvăluie sacrificiul din spatele disciplinei care a format-o ca actriță: „De câteva ori am...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă