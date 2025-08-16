Live TV

Reacția lui Medvedev după summitul Putin-Trump din Alaska. Cele trei concluzii prezentate de fostul președinte rus

Data publicării:
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia

Fostul președinte rus, care este în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfăşurat în Alaska.

„1. A fost restabilit un mecanism deplin pentru întâlniri la nivel înalt între Rusia şi SUA. Este unul paşnic, lipsit de ultimatumuri sau ameninţări.

2. Preşedintele Rusiei i-a prezentat în persoană şi în detaliu liderului american condiţiile noastre pentru încheierea conflictului din Ucraina.

3. După aproape trei ore de discuţii, gazda de la Casa Albă a refuzat să intensifice presiunea asupra Rusiei. Cel puţin pentru moment”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram, rezumând întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump, relatează agenţia de presă rusă Tass, potrivit News.ro. 

Summitul SUA–Rusia a avut loc pe 15 august, la o bază militară din Alaska, şi a durat peste trei ore, incluzând mai multe formate: o discuţie unu la unu în limuzina liderului american, pe drumul către locul principal al întâlnirii, şi apoi o rundă restrânsă „trei la trei”.

Din delegaţia rusă au făcut parte consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov, iar din cea americană secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

După convorbiri, Putin a declarat în faţa presei că tema centrală a summitului a fost soluţionarea conflictului din Ucraina. Liderul de la Kremlin a făcut apel la un nou început în relaţiile bilaterale şi la reluarea cooperării, adresându-i lui Trump invitaţia de a vizita Moscova.

La rândul său, preşedintele american a afirmat că s-au înregistrat progrese în cadrul discuţiilor, dar a recunoscut că părţile nu au ajuns la un acord asupra tuturor subiectelor.

Citește și: În Rusia, întâlnirea lui Putin cu Trump este considerată un triumf. Ce au spus politicienii de la Kiev

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colosseum
1
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
putin trump summit alaska 55
2
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
3
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
grecia
5
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
Volodimir Zelenski merge luni la Washington. Mesajul lui Donald Trump...
termometru care arată temperaturi mari și furtuni cu fulgere
HARTĂ Furtuni și caniculă în România: ANM a emis noi avertizări cod...
Oana Toiu
Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul...
Explozie la o fabrică din Rusia FOTO Captură / X
11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din...
Ultimele știri
A doua echipă de 40 de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În ce zone vor opera
Declarația comună a liderilor europeni, după discuția cu Trump și Zelenski, și mesajul Consiliului European după summitul din Alaska
Inteligența Artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de gât doar ascultând vocea pacienților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
victor negrescu
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, despre summit: „Pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari”. Ce teme trebuie să urmărească România
Viktor Orban
Viktor Orban crede că lumea e un loc mai sigur după summitul din Alaska. Ce spune liderul democraților din Senatul SUA
harta china si taiwan
Trump susţine că Xi Jinping i-a zis că China nu va invada Taiwanul cât timp el este președinte. Ce i-a răspuns liderul de la Casa Albă
New York, United States. 05th Nov, 2024. NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 05: Mail in ballot drop box seen on National Election Day for the U.S. Presidential election at P.S./I.S. 78Q on November 05, 2024 in the Long Island City neighborhood of Queens boroug
Votul prin corespondență, discutat de Trump cu Putin. Ce i-ar fi spus liderul rus președintelui american despre această procedură
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski
Partenerii noștri
Pe Roz
Pozele verii. Logodnica lui Jason Statham, parada costumelor de baie, pe plajele din Europa GALERIE FOTO
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor...
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Cum arată și ce fac azi gemenele din "The Shining", la 45 de ani de la filmul de groază. Au cariere solide...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...